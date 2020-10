Netflix : notre sélection de films et séries à voir en octobre 2020

Une série d’horreur, une perspective unique sur la Révolution Française, un classique de Christopher Nolan… Voilà ce que les abonnés Netflix pourront se mettre sous la dent en ce mois d’octobre.

Le Prestige – 1er octobre

Y-a-t-il vraiment besoin de présenter Le Prestige, film du réalisateur britannico-américain Christopher Nolan ? Réunissant Christian Bale, Hugh Jackman, Scarlett Johansson ou encore David Bowie, Le Prestige est un très bel hommage au monde de la magie en plus d’être une histoire alambiquée (au sens mélioratif du terme) dont le réalisateur d’Inception a le secret. L’oeuvre de Nolan, dont le titre renvoie à la dernière étape d’un tour de magie, met en scène la rivalité entre deux magiciens dans l’Angleterre victorienne. Une rivalité qui les poussera à repousser toujours les limites de leurs tours, et ce jusqu’au drame.

The Haunting of Bly Manor – 6 octobre

Si elle partage une partie du casting et du titre de The Haunting of Hill House, cette nouvelle série horrifique est bel et bien une histoire originale. Inspiré d’une nouvelle fantastique anglaise, l’intrigue suivra une gouvernante qui s’occupe d’orphelins dans un manoir isolé de Grande-Bretagne. D’après son trailer, The Haunting of Bly Manor devrait respecter les codes classiques de l’horreur et nous tenir en haleine tout le long de ses neuf épisodes.

Social Distance – 15 octobre

Comme à son habitude, Netflix n’a pas traîné et propose déjà une production sur la période de confinement qu’a connue la quasi-totalité du globe. Le format est original, puisqu’on ne pourra voir les personnages qu’à travers leurs webcams et autres smartphones, des technologies qui ont grandement aidé les familles, amis, ou collègues à garder le contact pendant le confinement. C’est la créatrice de la série carcérale « Orange is the New Black », Jenji Kohan, qui est derrière cette série de huit épisodes qui se consacreront chacun à des personnages différents.

La Révolution – 16 octobre

Nouvelle création originale made in France de Netflix, Révolution s’appuie certes sur la période éponyme, fondamentale dans l’Histoire de France, mais n’est pas vraiment une série historique à proprement parler. La production, qui aura notamment au casting Amir El Kacem dans le rôle-titre (Hippocrate), Laurent Lucas (Vernon Subutex) ou encore Dimitri Storoge (Validé), est en réalité une uchronie dans laquelle un virus rend malade l’aristocratie française et la pousse à s’attaquer au peuple. L’étrangeté du synopsis en repoussera peut-être certains mais on reste curieux de découvrir cette vision pour le moins singulière de la Révolution Française.

Les Sept de Chicago -16 octobre

Taillé pour le cinéma, Les Sept de Chicago aura finalement sa place sur Netflix. Réalisé par le le scénariste oscarisé Aaron Sorkin (The Newsroom, Le Grand Jeu), ce thriller politico-judiciaire revient sur le procès des organisateurs de manifestations à Chicago en 1968, en pleine Convention nationale démocrate. Avec son casting de luxe (Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Yahya Abdul-Mateen II…) et son sujet très politique, Les Sept de Chicago pourrait rentrer dans la course aux Oscars, à l’instar de The Irishman de Martin Scorsese, film qui aurait très bien pu sortir au cinéma.

On vous conseille aussi…