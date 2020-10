Michaël Youn va adapter Rahan au cinéma

Aussi improbable que cela puisse paraître, c’est un humoriste qui va se charger de porter sur grand écran une bande-dessinée culte française pas forcément portée sur l’humour. Rahan, le héros de la préhistoire, va être adapté par Michaël Youn, le héros des Onze Commandements.

Les adaptations de bande-dessinées cultes font désormais partie du folklore du cinéma français. Parfois, c’est une franche réussite (on peut citer la référence Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre). Souvent, c’est raté (on vous laisse chercher les références). L’annonce de l’adaptation de la bande-dessinée culte Rahan par Michaël Youn suscite donc un peu d’incertitude. Même si l’humoriste, acteur, réalisateur et animateur de 46 ans a une certaine expérience dans le domaine (Iznogoud, Lucky Luke), il n’a pas forcément le profil idéal pour s’attaquer à ce héros tout droit sorti d’une préhistoire uchronique dans laquelle les hommes affrontent des dinosaures.

Pourtant, la société de production Monkey Pack Films a bel et bien confirmé que Michaël Youn était à l’écriture d’un scénario inspiré de la bande-dessinée née en 1969 sous la plume de Roger Lécureux le crayon d’André Chéret. C’est la seule information dont on dispose sur le moment. On ignore qui incarnera l’homme préhistorique bodybuildé, même si les noms d’Arnaud Ducret et de François-Xavier Demaison ont été évoqué.

La tâche va être difficile pour Michaël Youn. Dans la bande-dessinée éponyme, Rahan évolue dans une préhistoire alternative dans laquelle il croise le chemin de dinosaures et autres créatures préhistoriques. Très portée sur l’action, la BD s’inspirait notamment des comics américains. Bref, au premier abord, il ne s’agit pas d’une comédie, un genre qui définit la grande majorité des adaptations ciné de BD en France. Rappelons que Rahan a déjà fait l’objet de deux adaptions en séries animées et qu’un premier projet de film avait été porté par le réalisateur Christophe Gans au début des années 2000, sans succès. Ceux qui voudraient (re)découvrir les bandes-dessinées peuvent se tourner vers les intégrales éditées par la maison d’édition Soleil.