Trois astrophysiciens décrivent aujourd’hui une nouvelle classe possible d’exoplanètes : les « super-habitables. » Ces dernières se situeraient non seulement en « zone habitable » mais pourraient même être plus propices à accueillir la vie que la Terre elle-même.

Et si, finalement, il existait une planète plus habitable que notre propre Terre ailleurs dans l’Univers ? Trois astrophysiciens se sont posés la question et sont partis en quête de trouver, parmi les quelques 4500 potentielles exoplanètes déjà identifiées dans notre galaxie, soit les candidates les plus propices à accueillir la vie. En explorant les archives, Dirk Schulze-Makuch de l’université d’État de Washington, Edward Guinan de l’université Villanova de Philadelphie et René Heller de l’Institut Max Planck en Allemagne ont sélectionné 24 exoplanètes « super-habitables » : elles seraient non seulement en « zone habitable » mais pourraient même accueillir des formes complexes de vie, comme la Terre. Malheureusement, aujourd’hui, seules deux d’entre elles sont des exoplanètes confirmées : Kepler 1126-b (KOI 2162) et Kepler-69c (KOI 172.02), laquelle est située à près de 2 700 années-lumière de notre planète. Les autres candidats – tous situés à plus de 100 années-lumière de la Terre et considérés seulement comme des « objets d’intérêt de Kepler » (KOI), par le télescope spatial Kepler – pourraient finalement s’avérer être des faux positifs par les nouveaux télescopes spatiaux.

La Terre, mais en mieux

Mais qu’est-ce qui fait qu’une exoplanète peut être « super-habitable » ? Les chercheurs détaillent leurs critères de sélection dans un article publié dans la revue Astrobiology :

L’exoplanète doit être en orbite d’une étoile de type spectral K, aussi appelée naine orange. Notre Soleil est une naine jaune, ou étoile G.

Elle doit avoir actuellement entre 5 et 8 milliards d’années.

Elle peut être jusqu’à 1,5 fois plus massive que la Terre et au moins 10% de plus large qu’elle.

La température moyenne en surface peut être supérieure de 5°C à celle de la Terre.

L’humidité de son atmosphère est due à une concentration à 25-30% de dioxygène (O2) et le reste est composé de gaz inertes (comme le diazote, N2).

La répartition terre/eau est distribuée de sorte que la planète est principalement constitué d’eaux peu profondes et d’archipels.

L’exoplanète peut posséder un satellite naturel (d’environ 1 à 10% de sa masse planétaire) positionné à une orbite modérément distante (10 à 100 rayons planétaires).

Enfin, elle doit détenir un mécanisme de recyclage géologique et géochimique, comme la tectonique des plaques, ainsi qu’un champ magnétique protecteur assez fort.

En somme, comme la Terre, mais en mieux : plus vieille, plus grande, plus chaude et plus humide. Les chercheurs pensent surtout que, pour que l’exoplanète ciblée puisse abriter une forme complexe de vie, elle doit avoir une certaine ancienneté. Après tout, les premiers organismes multicellulaires ont mis plusieurs milliards d’années à apparaître sur Terre. Par ailleurs, la vie grouillerait plus facilement si sa planète d’accueil tournait plus lentement autour de son étoile et si celle-ci a une durée de vie possiblement plus longue que celle de notre Soleil (d’environ 10 milliards d’années). « Nous sommes convaincus qu’ils existent des régions, au sein d’un espace paramétrable astrophysiquement des systèmes solaires, où des planètes peuvent être potentiellement de meilleures hôtes pour la vie que la Terre, affirment les chercheurs. (Si certains de ses paramètres ne sont pas encore observables et testables), négliger cette classe d’exoplanètes ‘super-habitables’ serait un biais trop géocentré et anthropocentré. »