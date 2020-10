iPhone 12 : le fleuron d’Apple sera présenté le 13 octobre

Après des mois d’intenses rumeurs, Apple annonce que l’iPhone 12 sera dévoilé le 13 octobre prochain à partir de 19 heures (heure française).

C’est officiel ! Après de nombreuses rumeurs et quelques incertitudes avant la keynote du 15 septembre dernier – durant laquelle Apple a présenté One, ses nouveaux iPad et nouvelles Apple Watch – la firme à la Pomme vient de dégainer ses cartons d’invitation (virtuels) à sa conférence de présentation de l’iPhone 12. Les nouveaux smartphones d’Apple seront donc présentés le mardi 13 octobre prochain, comme le laissaient fortement présager de nombreuses rumeurs ces dernières semaines.

RDV le 13 octobre donc pour le nouvel #AppleEvent pic.twitter.com/sJBiq0j7w3 — Anh Phan – Take It Sleazy ^^ (@AnhPhanFr) October 6, 2020

Comme d’habitude, Apple donne quelques indices sur ce carton d’invitation, à commencer par le titre de cette conférence. Baptisée « Hi, Speed », on imagine bien sûr que la firme tease ici la puissance dantesque de ses iPhone 12 et de sa nouvelle puce A14 gravé en 5 nm (la première puce mobile à se doter d’une gravure aussi fine). Apple devrait notamment profiter de l’événement pour présenter en détail sa nouvelle gamme d’iPhone 12, composée de quatre modèles : un iPhone 12 mini de 5,4 pouces, un iPhone 12 de 6,1 pouces, un iPhone 12 Pro de 6,1 pouces et enfin un iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces.

Néanmoins, Apple pourrait également lever le voile sur d’autres produits. Après avoir supprimé tous les casques et écouteurs de marques concurrentes de son Apple Store hier, la firme pourrait se lancer plus sérieusement sur le secteur de l’audio en présentant l’AirPods Studio, un casque haut de gamme estampillé Apple. La Pomme pourrait également profiter de l’événement pour présenter une nouvelle version « mini » de son HomePod, son enceinte connectée. D’autres rumeurs évoquent également l’arrivée des AirTags, les fameux traqueurs GPS en réalité augmentée attendus depuis plusieurs mois déjà. Pour avoir toutes les réponses, rendez-vous mardi 13 octobre prochain à partir de 19 heures (heure française) pour suivre en direct la keynote d’Apple !