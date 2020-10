Installer et faire tourner « Crysis 3 » sur sa Nvidia Geforce RTX 3090, c’est possible !

Le nouveau monstre graphique de NVIDIA, la GeForce RTX 3090, n’est pas une carte graphique comme les autres. Outre ses performances stratosphériques en termes de rendu visuel, elle se dote de 24 Gb de VRAM, ou mémoire vive vidéo, dédiée. Il y a encore plusieurs années, cette capacité mémorielle aurait été amplement suffisante pour installer des mastodontes vidéoludiques tels que Crysis 3. Une internaute, Strife, a justement relevé le défi de faire tourner l’ancien jeu d’Electronic Arts sur sa nouvelle RTX 3090 … après l’avoir installé directement sur sa VRAM. Cela semble impensable mais c’est possible !

I installed Crysis 3 on my graphics card!

I used some VRAMdrive software called GPU Ram Drive, made a 15GB NTFS partition on the GPU, then installed Crysis 3 on it

At 4K very high settings get good fps and the game loads very fast – GPU-Z reports total VRAM use 20434MB pic.twitter.com/lLcQsD5JYM

— Strife, la fillette révolutionnaire (@Strife212) October 4, 2020