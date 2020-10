South Park livre sa version de la crise dans l’épisode Spécial Pandémie

Drôle, sale et cynique, que fallait-il retenir de l’épisode de South Park : The Pandemic Special, diffusé la semaine dernière aux États-Unis ? On fait le point.

Attention, cet article contient de gros spoilers sur l’épisode de South Park : The Pandemic Special. Si vous ne l’avez pas encore vu, on vous conseille de faire demi-tour, et de revenir plus tard.

Sorti la semaine dernière, The Pandemic Special précède la vingt-quatrième saison de South Park avec le tout premier épisode spécial et indépendant de l’histoire de la série culte. Réalisé pendant le confinement, ce dernier revient sur la vie pas si tranquille de Cartman, Kyle, Stan et Kenny, alors que le monde est en proie à une épidémie sans précédent. Disponible sur HBO Max aux États-Unis, le programme de presque 50 minutes est facilement trouvable sur le territoire français. L’occasion pour nous de revenir sur les meilleurs moments de l’épisode.

La (vraie) raison de l’épidémie COVID-19

La pandémie vient d’une chauve-souris, ou bien d’un pangolin assurent les scientifiques. Mais alors comment le virus a-t-il pu passer de l’animal à l’homme ? Dans The Pandemic Special, les auteurs déjantés de South Park nous apportent leur version de l’histoire, et elle est évidemment très sale. Alors qu’il tente de remonter le moral de la population en commercialisant sa weed Tegridy spécial Coronavirus, Randy Marsh réalise un peu tard que ses dernières vacances à Wuhan avec Mickey Mouse ont légèrement dérapé…

Les enfants confinés à l’école

Pendant que les adultes se livrent à un véritable pugilat opposant les pro et les anti masques (ou “couches de menton”, comme les appelle le père de Butters), les enfants se retrouvent malgré eux confinés à l’école sous la surveillance étroite des policiers de la ville, reconvertis en professeurs après avoir perdu leur emploi. C’est donc avec une méthode d’enseignement plutôt musclée que l’année scolaire se poursuit pour les élèves de South Park, avec en première ligne de front, le pauvre Token.

Un vaccin sauce Randy Marsh

Conscient qu’il est responsable d’une épidémie mondiale, Randy réalise finalement qu’il peut aussi y mettre un terme, en réalisant un vaccin à base de son propre ADN. Un remède de fortune qui va demander au père de Stan un grand sens du sacrifice, mais aussi pas mal de lubrifiant.

Trump sauve l’Amérique (et prépare sa réélection)

Si l’épisode ne fait évidemment pas mention de la récente annonce de mise en quarantaine de Donald Trump, touché par le COVID-19, l’épisode de South Park n’oublie pas de rendre hommage à sa manière au Président américain, incarné par Monsieur Garrison. Alors que les enfants tentent de mettre un terme à la pandémie, Trump-Garrison leur confie ainsi qu’il n’est pas question pour lui de trouver un vaccin contre l’épidémie, puisque cette dernière lui permet de tenir l’une de ses principales promesses de campagne, et de préparer le terrain à sa réélection.