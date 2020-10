Alienware donne dates et prix de ses PC et moniteurs profitant des nouvelles cartes graphiques NVIDIA

Après les avoir présenté le mois dernier, Alienware, la division « PC gaming » de Dell, affiche enfin les prix et les dates de sortie de ses nouveaux équipements dotés (ou compatibles avec) des cartes graphiques NVIDIA RTX 30.

Une fois de plus, NVIDIA révolutionne le monde du jeu-vidéo sur PC avec sa nouvelle série de cartes graphiques GeForce RTX 30. En septembre dernier, plusieurs constructeurs électroniques – tels que Alienware chez Dell – en avaient profité pour présenter leurs produits qui s’armeraient du nouveau joyau graphique. Aujourd’hui, la firme passée pro dans l’art du « PC gaming » dévoile les prix et les dates de sortie de ses nouvelles machines. Pour commencer, du côté des PC portables, le nouvel Alienware Area-51m (R2), cru 2020, est d’ores et déjà disponible en magasin pour un prix de départ fixé à 2 519 euros. Il se dote d’un panneau Full HD de 17 pouces bénéficiant d’un taux de rafraîchissement à 360 Hz grâce aux nouveaux progrès de la technologie NVIDIA G-Sync. Il peut être configuré, à l’intérieur, selon une variété de processeurs Intel i9 de 10ème génération ainsi que des dernières cartes NVIDIA GeForce RTX.

L’unité centrale Aurora, édition 2020, sera disponible, quant à elle, dès le 20 octobre prochain. Elle existe en deux modèles : l’Aurora R11 avec des processeurs Intel ou l’Aurora Ryzen R10 avec des processeurs AMD. Chacun s’équipe évidemment de GPU RTX 3080 ou 3090. Surtout, l’Aurora profitera de ces cartes graphiques dans des version personnalisées plus petites et aux systèmes de refroidissement vendus comme plus efficaces. « La manière dont l’air circule dans la carte est unique« , affirme Alienware qui souligne que la chaleur s’en échappe « par des évents placés à des endroits spécifiques afin de faciliter la gestion du débit et de la chaleur. » Par ailleurs, elles se dotent de quatre caloducs dont le diamètre est « le plus grand conçu à ce jour par Alienware. » Dans un communiqué de presse transmis au Journal du Geek, Dell évoque aussi la commercialisation de trois nouveaux moniteurs vidéoludiques, tous disponibles dès le 26 novembre prochain :

Alienware 25 (AW2521H) à 659 €. Cet écran de 24,5 pouces, dans l’unique coloris « Dark side of the moon », sera en Full HD pour 360 Hz. Il se dotera de NVIDIA Reflex Latency Analyzer, un outil de mesure du temps de latence.

(AW2721D), à 749 €, sera équipé d'une dalle QHD avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz.

Alienware 38 (AW3821DW) à 1 399 €. Ce mastodonte incurvé sera de 37,5 pouces pour une résolution WQHD+.