Amazon Prime Video n’a pas l’intention d’abandonner son créneau de satires super-héroïques. Après « The Boys », la plateforme diffusera en 2021 une série animée adaptée des comics « Invincible. »

Amazon faisait déjà appel à des super-héros sanglants en live-action, avec The Boys, et l’an prochain, elle en aura de nouveaux, en animation. Sur son compte officiel Twitter (ci-dessous), sa plateforme de streaming Prime Video a partagé la bande-annonce de sa prochaine série d’animation : Invincible. Cette dernière est une adaptation des comics éponymes créés par Robert Kirkman, le papa des comics The Walking Dead, et édités chez Image de 2002 à 2018. Cette série se centre autour de Mark Grayson, un adolescent puis jeune adulte doté de capacités dignes de Superman et dont le père n’est autre que le plus puissant super-héros de son univers, Omni-Man. Ce dernier, qui avait longtemps caché sa véritable identité à son fils, est en réalité un extraterrestre de l’espèce des Vitrumites. Et comme un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, Mark va devoir assumer d’être lui-même un super-héros. Seulement voilà, il va rapidement développer un goût prononcé par la violence animée par des révélations peu glorieuses relatives au passé trouble de son paternel.

Imagine your father is the strongest superhero in the universe. He taught you everything you know… but not everything is what it seems. From The Walking Dead’s Robert Kirkman, @InvincibleHQ arrives 2021. pic.twitter.com/MnVtGZ1aIk — Prime Video (@PrimeVideo) October 8, 2020

A la manière de The Boys, la narration d’Invincible se place en contre-pied des « origin stories » de super-héros plus conventionnelles et en profite pour y dépeindre une version sanglante du rôle du super-héros. Ce ton devrait être employé sous un autre format. En effet, il y a quelques années, Seth Rogen et Evan Goldberg – deux des co-créateurs de la série The Boys, justement – avaient affirmé leur intention de développer Invincible au cinéma. En attendant que cette adaptation filmique se réalise, la série animée Invincible sera disponible sur Prime Video courant 2021. Rappelons que Prime Video est inclus dans Amazon Prime, moyennant 5,99 euros par mois ou 49,99 euros par an.