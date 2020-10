Amazon présente son premier camion électrique

La livraison du dernier kilomètre, c’est un enjeu essentiel pour tous les distributeurs et les revendeurs, et en premier lieu pour Amazon. Le géant du commerce en ligne a dévoilé son premier van électrique bourré de technologies.

Ce premier camion de livraison a été développé par la start-up Rivian, spécialisée dans les voitures électriques. D’ici à 2022, Amazon a l’intention de faire rouler 10.000 de ces vans, avec l’ambition de créer une flotte de 100.000 véhicules à l’horizon 2030.

Peu de détails, mais de l’ambition

Amazon a combiné la technologie de Rivian avec son expertise en matière de logistique. « Le résultat, c’est ce que vous voyez là : l’avenir de la livraison du dernier kilomètre », s’est réjoui Ross Rachey, le directeur de la flotte mondiale et des produits de l’entreprise. Malheureusement, le groupe n’a dévoilé aucune caractéristiques techniques sur l’autonomie du van, sa batterie, la vitesse…

Par contre, on sait que le camion est équipé de plusieurs caméras pour aider à la conduite : les flux vidéo sont diffusés sur l’écran présent dans la cabine, afin de donner au chauffeur une vision à 360 degrés de la route. Alexa est évidemment intégré pour connaitre les conditions météo et la navigation mains libres.

Au niveau des équipements automobiles, le camion a une porte renforcée pour protéger le conducteur, qui profitera aussi d’un système de « piste de danse » qui facilitera ses mouvements. À l’arrière, tout est fait pour installer autant de colis que possible avec des stockages bien pensés.

« Nous espérons que notre véhicule électrique contribuera à créer un sentiment d’urgence dans l’industrie, qui doit voir plus grand dans l’adoption des technologies et solutions durables », explique Ross Rachey. Et ce dans tous les secteurs : livraison de colis, logistique, « un fabricant de crèmes glacées ou tout autre personne qui utilise un véhicule ». La présentation de ce camion suit l’annonce d’Amazon faite en septembre 2019 de sa volonté d’être carbo-neutre en 2040.