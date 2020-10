Microsoft s’adapte au télétravail

Le télétravail s’installe petit à petit dans les habitudes de nombreuses entreprises. Microsoft a décidé d’y souscrire complètement : les salariés qui le peuvent pourront ainsi travailler depuis chez eux de façon permanente.

Twitter a décidé de faire du télétravail la norme plutôt que l’exception. Facebook estime que d’ici cinq à dix ans, la moitié de ses employés travailleront à domicile. Toujours dans le secteur des technologies, Microsoft a détaillé sa stratégie, alors que l’épidémie est toujours très loin d’être circonscrite en particulier aux États-Unis.

Travail à domicile en permanence

Microsoft va donc proposer à ses salariés américains de pouvoir télétravailler sans contrainte pendant la moitié de la semaine. Dans ce cadre, ils conserveront leur bureau au sein des locaux de l’entreprise. Les employés qui auront reçu le feu vert de la hiérarchie auront la possibilité de travailler à plein temps depuis leur domicile. Ils devront cependant abandonner leur bureau, mais ce n’est pas réellement un problème puisqu’ils relocalisent tout chez eux !

Les salariés en télétravail permanent pourront aussi déménager loin de leur ancien bureau s’ils le souhaitent, et même à l’étranger. Microsoft ne prendra pas en charge les frais de déménagement, mais une compensation sera offerte pour équiper la maison afin qu’elle devienne un lieu de travail convenable. Les salaires et certains bénéfices pourront être moins importants selon la ville ou le pays choisi par l’employé.

« La pandémie de la COVID-19 nous a tous mis au défi de penser, de vivre et de travailler de nouvelles manières », explique Kathleen Hogan, la directrice des ressources humaines de Microsoft. « Nous offrirons autant de flexibilité que possible pour prendre en charge tous les styles de travail individuel, tout en équilibrant les besoins de l’entreprise et en veillant à la manière dont nous vivons notre culture ».