Ewan McGregor, qui a interprété le célèbre Jedi pour la première fois dans Star Wars, episode 1 : La Menace Fantôme (1999), a rassuré les fans en annonçant la date de début du tournage de la mini série consacrée à Obi-Wan Kenobi.

Orpheline d’un titre pour le moment (on l’appelle par défaut « Obi-Wan Kenobi »), la mini série qui se centrera sur le maître Jedi d’Anakin Skywalker est l’une des productions les plus attendues sur Disney+, en particulier par les fans de Star Wars. Il faut dire que la série a rencontré de nombreux obstacles depuis son annonce (réécritures, changement de personnel, et bien sûr retards dus à la pandémie de Covid-19). C’est donc un message d’espoir qu’Ewan McGregor -interprète du Jedi dans les films et dans la future série- a délivré à l’occasion du Graham Norton Show. D’après lui, le tournage devrait commencer en mars 2021.

Pour l’instant, Disney + ne propose qu’une saison de The Mandalorian, en plus des films et séries animées de l’univers Star Wars. Pour rappel, la saison 2 de la série consacrée au chasseur de primes est prévue pour le 30 octobre prochain. Les amateurs de la série seront heureux d’apprendre que Deborah Chow, qui a déjà travaillé sur The Mandalorian, va être à la réalisation sur la série Obi-Wan. L’intrigue devrait se dérouler huit ans après les événements de Star Wars, épisode III, La Revanche des Sith et nous en apprendre un peu plus sur un des rares Jedi qui a survécu à la purge de l’ordre 66. Les attentes sont évidemment très élevés pour cette série, qui se concentre sur un des personnages les plus emblématiques de la saga, qui a en plus la chance de retrouver son acteur de cinéma.

La déclaration d’Ewan Mc Gregor est cependant à prendre avec des pincettes. Un autre report est tout à fait envisageable vu l’évolution de la pandémie. Après tout, d’autres productions de Disney+ sont sur la sellette et n’ont toujours pas de date de sortie. Mais cette annonce démontre au moins la détermination de Disney + à proposer toujours plus de contenu et à étendre au maximum l’univers Star Wars.