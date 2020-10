Le 13 octobre marquera la seconde conférence de la rentrée d’Apple. Après avoir présenté ses nouvelles Apple Watch et ses nouveaux iPad en septembre, la firme de Cupertino s’apprête désormais à lever le voile sur ses iPhone 12, mais aussi sur quelques surprises.

Ce mardi 13 octobre, Apple tiendra (enfin) sa traditionnelle conférence d’annonce de son nouvel iPhone. Mais si l’iPhone 12 devrait être la grande star de l’événement, Apple nous réserve certainement quelques surprises, à commencer par de nouveaux produits audio, comme un nouvel HomePod et peut-être un casque audio haut de gamme, baptisé AirPods Studio, et autour duquel tournent tant de rumeurs. On fait le point sur tous les produits que devraient annoncer Apple ce mardi !

Quatre modèles d’iPhone 12

La keynote devrait largement se centrer sur l’iPhone 12, nouveau fleuron d’Apple. On devrait logiquement retrouver quatre modèles, qui se positionneront dans deux gammes différentes : une standard, et l’autre « Pro ». On retrouverait tout d’abord un iPhone 12 mini doté d’une dalle OLED de 5,4 pouces ainsi qu’un iPhone 12 avec dalle OLED de 6,1 pouces. Ces deux modèles seront équipés de la puce A14, et disposeront d’une compatibilité avec la 5G. Aussi, on retrouverait deux capteurs photo à l’arrière, dont un grand-angle classique ainsi qu’un ultra grand-angle, soit la même configuration qu’on retrouve actuellement sur l’iPhone 11. Ces modèles devraient être disponibles en de nombreux coloris et vendus à moins de 750 euros pour le « mini » et autour des 800/850 euros pour l’iPhone 12.

Du côté des modèles Pro, on retrouverait deux modèles : un iPhone 12 Pro de 6,2 pouces et un iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces. Ces écrans disposeraient a priori d’un taux de rafraîchissement à 120 Hz, contre 60 Hz pour l’iPhone 12 et les iPhone 11 et 11 Pro. Les deux modèles d’iPhone 12 Pro disposeront également d’une puce A14 et de la 5G, mais on retrouverait quatre capteurs à l’arrière : un grand-angle principal, un téléobjectif, un ultra grand-angle, et un capteur LiDAR, apparu pour la première fois sur l’iPad Pro 2020. Les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max devrait se doter d’un nouveau coloris Bleu Nuit et être disponibles à des tarifs similaires à ceux des iPhone 11 Pro et 11 Pro Max à leur lancement, soit 1 159 et 1 259 euros. Aussi, ces deux modèles démarreront avec 128 Go de stockage, contrairement aux iPhone 12 et 12 mini qui resteraient plafonnés à 64 Go.

Un nouvel HomePod

Après avoir présenté son nouveau fleuron, la Pomme devrait en profiter pour introduire une nouvelle enceinte connectée, laquelle est appelée HomePod mini par les rumeurs. Comme le laisse suggérer son nom (non-officiel), il s’agirait d’une version miniature du HomePod lancé en 2018. Plus compacte, cette version devrait venir concurrencer frontalement les enceintes connectées d’Amazon et de Google, qui se matérialisent depuis des années dans des formats réduits, et se révèlent ainsi bien moins chers. D’après les rumeurs, le HomePod mini pourrait être disponible au prix de 99 dollars et serait moitié moins grand que le HomePod actuel.

Le premier casque audio estampillé Apple ?

Cette keynote pourrait également être l’occasion pour Apple de présenter son tout premier casque audio lancé en marque propre, et non pas par l’intermédiaire de Beats. Fort du succès de ses AirPods puis des AirPods Pro, la firme envisagerait désormais de se lancer très sérieusement sur le secteur des accessoires audio avec les AirPods Studio, comme en témoigne le retrait de l’ensemble des produits audio de marques tierces sur son Store. Le casque audio devrait être résolument premium, avec une finition soignée et un arceau. On y retrouverait bien sûr la technologie de réduction de bruit active, déjà vue sur les AirPods Pro.

Les rumeurs évoquent la présence de deux modèles de ces AirPods Studio. Le premier serait dédié aux sportifs, avec un revêtement spécifique capable d’évacuer au mieux la sueur de son porteur. Un deuxième modèle, beaucoup plus premium et vendu plus cher (certaines rumeurs parlent de 600 dollars…), serait quant à lui destiné à tout-un-chacun, et disposerait d’un revêtement en cuir du plus bel effet. Certaines rumeurs supposent également que ce revêtement pourra être changé facilement à la manière de l’Apple Watch, avec des pièces propriétaires. Enfin, ces AirPods Studio devraient être de type circum-aural, et venir englober intégralement l’oreille de leur porteur.