Comment revendre son iPhone au meilleur prix ?

Alors que la Keynote de présentation des nouveaux iPhone approche, profitez de Back Market pour revendre votre ancien modèle en toute simplicité et tirez-en le meilleur prix avant qu’il ne soit trop tard !

Comme chaque année, Apple s’apprête à présenter ses tout derniers modèles d’iPhone. C’est donc le moment opportun pour revendre votre smartphone pommé au meilleur prix, puisque les anciens modèles connaîtront forcément une certaine décote à l’arrivée des nouveaux iPhone. Généralement, certains smartphones quittent le catalogue d’Apple à la sortie des nouveaux modèles, tandis que le prix des anciens baissent franchement. Ne loupez pas le coche en profitant du service de reprise de téléphone de Back Market, et revendez votre iPhone au meilleur prix ! Le spécialiste français du reconditionné rachète votre iPhone et sélectionne pour vous le meilleur tarif parmi ses quelques 400 partenaires reconditionneurs.

Et après tout, est-ce que ce nouvel iPhone est si révolutionnaire ? Chez Back Market, retrouvez toute l’année les anciens modèles reconditionnés qui sont encore au top de leur capacité et font des heureux chaque jour ! Si vous avez un ancien modèle qui dort dans vos tiroirs ou que vous craquez pour un iPhone 12, pensez à revendre vos anciens iPhone avant qu’il ne soit trop tard. Ça tombe bien : revendre votre iPhone sur Back Market, c’est simple comme bonsoir ! En passant par l’application mobile sur le smartphone que vous souhaitez vendre, Back Market teste ses différentes fonctions et vous propose le meilleur prix de reprise de votre mobile. Le processus est bien sûr possible en quelques clics seulement sur leur site internet.

Après avoir estimé la valeur de votre appareil et accepté l’offre de reprise de Back Market, il vous suffit de préparer votre appareil en vous déconnectant de tous vos comptes personnels puis de l’envoyer gratuitement en suivant les instructions fournies par Back Market, qui peut vous envoyer un kit prépayé à votre domicile. Directement après la vérification de votre appareil et sa réinitialisation complète, vous recevez votre paiement par virement bancaire.

Back Market propose non seulement des smartphones et de nombreux autres produits tech à prix cassé sur son site, mais aussi et surtout de récupérer votre ancien appareil à bon prix pour lui offrir une nouvelle chance. Avec le pari de devenir un réflexe pour vendre et acheter ses produits high tech et de sauver le monde d’une tonne de déchets électroniques, Back Market s’impose aujourd’hui comme une évidence chez les consommateurs, en témoigne son succès fulgurant depuis ses débuts. Qu’attendez-vous ?