Disney va mettre le paquet sur le streaming

Disney entreprend une réorganisation d’ampleur et compte largement donner la priorité à sa plateforme de streaming, Disney+, notamment en cette période de crise sanitaire.

Tandis que le monde du cinéma souffre grandement de la crise sanitaire, et décale toutes ses grosses sorties, Disney se réorganise et va placer tous ses efforts dans le streaming. La firme aux grandes oreilles vient en effet de précéder à une réorganisation de ses activités classifiées « médias » et les regroupe autour d’un même groupe baptisé « Distribution des médias et des divertissements ». Ce groupe, dirigé par Kareem Daniel, sera chargé de la monétisation et de la distribution des contenus, et de la plateforme de streaming. C’est également cette nouvelle branche qui établira le calendrier des sorties chez Disney, avec pour priorité, évidemment, le streaming.

Disney compte en effet une solide base de plus de 100 millions d’abonnés payants dans le monde avec ses différents services, dont Hulu, ESPN+, mais aussi, et surtout, Disney+, qui regroupe plus de 60 millions d’abonnés. Tandis que la situation sanitaire reste difficile dans une grande partie du monde et que certaines salles de cinéma ferment leurs portes en l’absence de spectateurs, nul doute que Disney lancera à l’avenir certaines de ses productions directement sur Disney+, sans même passer par les salles. Cela a été le cas de Mulan, débarqué sur Disney+ en septembre dans certains pays à condition de payer un surplus, mais aussi de Soul, dernier long-métrage de Pixar qui verra directement le jour sur la plateforme le 25 décembre prochain.

Pour l’heure, il n’est pas dit que Disney va privilégier sa plateforme pour ses grosses sorties, tels que les films à gros budget issus de l’univers cinématographique Marvel, comme Black Widow, qui est toujours voué à être diffusé dans les salles obscures. Néanmoins, si la situation sanitaire morose venait à perdurer, Disney a trouvé la solution pour continuer à multiplier les sorties.