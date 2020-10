iPhone 12 : comment suivre la keynote Apple du 13 octobre 2020 ?

Ce soir, la marque à la pomme s’apprête à officialiser son nouvel iPhone 12, ainsi que plusieurs autres nouveautés. On vous explique comment suivre la keynote du 13 octobre 2020.

Le rendez-vous est fixé à partir de 19 heures, heure française pour suivre la prochaine keynote d’Apple prévue ce soir. Cette conférence entièrement en ligne, COVID-19 oblige, promet déjà d’officialiser l’arrivée du nouvel iPhone 12 et de ses nombreuses déclinaisons, mais aussi de plusieurs autres accessoires imaginés par la marque à la pomme pour la fin de l’année 2020.

Pour suivre la conférence Apple de ce soir, il vous suffira de rester sur cette page, ou de vous rendre directement sur YouTube pour accéder au live de l’évènement. Les propriétaires d’une Apple TV (à l’exception des modèles première génération) pourront également accéder à la keynote directement depuis leur téléviseur grâce à la chaîne Apple Events. Évidemment, il sera aussi possible de découvrir les nouveautés annoncées par l’entreprise directement depuis son site officiel.

À quoi s’attendre ce soir ?

Si le suspens est quelque peu retombé au sujet des nouveautés qu’Apple s’apprête à annoncer ce soir, plusieurs points d’ombre demeurent malgré tout. On s’attend ainsi à découvrir près de quatre modèles d’iPhone 12, allant du Mini (5,4 pouces) au Pro Max (6,7 pouces). Deux versions intermédiaires – à savoir l’iPhone 12 classique et l’iPhone 12 Pro – bénéficieront, quant à elles, d’un écran de 6,1 pouces. Pour rappel, ce nouveau smartphone devrait faire souffler un vent de nostalgie avec des tranches droites à la façon des anciens iPhone 4/4S/5/5S. Ce soir, la marque de Cupertino devrait aussi mettre le paquet côté audio, avec l’annonce attendue de l’enceinte connectée HomePod Mini, et pourquoi pas, de son casque sans fil AirPods Studio. Enfin, et même si le leaker Jon Prosser évoque une présentation courant mars 2021, plusieurs rumeurs font également état des balises Bluetooth AirTags. Ces dernières permettraient de géolocaliser plus facilement certains objets du quotidien.