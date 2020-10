Le livre Bienvenue à Gomorrhe débarque à la vente !

Quand l’un des penseurs les plus pertinents du monde de la tech lance une fiction, cela ne peut qu’être un événement. Ce jeudi 15 octobre 2020, le nouveau livre de Tom Chatfield, Bienvenue à Gomorrhe, est disponible à la vente !

« Gomorrhe. Un nom murmuré dans les recoins les plus sombres des forums les plus tordus. Un endroit que la lie du Darknet rêve de visiter. Un mot prononcé sur un ton ironique, quand on plaisante sur ce qu’aucun darknet ne vous vendra jamais. Tout le monde sait comment on se divertissait à Sodome, mais de quelle nature étaient les mœurs de Gomorrhe pour mériter, elle aussi, d’être détruite par “une pluie de souffre et de feu” ? » Voici Bienvenue à Gomorrhe, le dernier livre de Tom Chatfield. Ce roman, qui met en scène un hacker dans un contexte contemporain de menaces terroristes, débarque à la vente ce jeudi 15 octobre 2020 !

Bienvenue à Gomorrhe raconte l’histoire de Azi Bello, un hacker occupé à infiltrer des groupes néo-nazis, lorsqu’il fait la rencontre d’Anna et de l’organisation secrète pour laquelle elle travaille. Celle-ci en sait assez sur ses agissements pour qu’il n’ait d’autre choix que de leur obéir. S’en suit une bataille entre Azi et Gomorrhe, un endroit où sévissent des personnes bien plus dangereuses que les suprémacistes qu’il combattait jusqu’alors derrière son écran. De Londres à Raqqa en passant par Berlin, Athènes, San Francisco et l’Allemagne, pourchassé par des ennemis d’autant plus terrifiants qu’ils sont souvent invisibles, Azi va découvrir que le monde réel est parfois infiniment plus dangereux que celui, virtuel, où il avait l’habitude de combattre.

Lauréat du Prix Douglas Kennedy de cette année 2020 et encensé par la critique, Bienvenue à Gomorrhe promet de longues heures d’intense lecture au rythme d’un thriller haletant. Son auteur, Tom Chatfield, est connu pour son expertise en jeu vidéo, tech et ses nombreux essais et fictions. Il est également consultant pour de nombreuses entreprises dans le secteur des nouvelles technologies, éditorialiste à la BBC, intervenant régulier des conférences TED, et est aujourd’hui considéré comme l’un des penseurs les plus influents sur nos sociétés du numérique. Bienvenue à Gomorrhe s’annonce donc telle une véritable pépite parsemée d’anecdotes réelles et permettre de mieux appréhender le monde, parfois hostile, du numérique.