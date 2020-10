Canon dégaine une caméra idéale pour le vlogging. Le Canon EOS M50 Mark II se dote à la fois du nouveau système d’autofocus Dual Focus de la firme, mais aussi d’un écran sur rotule et de la possibilité de filmer en 4K.

Même si la perspective de pouvoir partir vloguer aux quatre coins du monde semble désormais bien éloignée, Canon ne baisse pas les bras et lance une caméra particulièrement adaptée à cette pratique : le Canon EOS M50 Mark II. L’appareil présente un capteur CMOS de 24,1 mégapixels ainsi que le processeur d’image DIGIC 8 qui lui permet de capturer des vidéos en 4K à 24 images par seconde et de monter jusqu’à 25 600 ISO. Dans cette nouvelle itération, Canon l’a doté de son nouveau système de mise au point automatique Dual Pixel, qui offre désormais un suivi oculaire aussi bien en vidéo qu’en photo. Et s’il semble très adapté au vlogging grâce à son écran tactile sur rotule et son Dual Pixel, le Canon EOS M50 Mark II s’avère bien plus polyvalent qu’il n’en a l’air puisque son objectif est interchangeable. L’objectif fourni en kit est un Canon EF-M 15-45mm, mais il sera bien sûr possible d’y accoler n’importe quelle optique à monture Canon EF. Boîtier nu, l’appareil mesure 116,3 x 88,1 x 58,7 mm et pèse 387 grammes.

En attendant de pouvoir utiliser l’appareil comme une machine de vlog grâce à son autofocus performant et son écran sur rotule, le Canon EOS M50 Mark II pourra toujours vous servir à améliorer drastiquement la qualité de vos visioconférences grâce à l’utilitaire EOS Webcam Utility de Canon, qui pourra non seulement vous servir sur des outils comme Zoom ou Skype, mais aussi pour faire des vidéos en YouTube Live, par exemple. Comme l’indique The Verge, le Canon EOS M50 Mark devrait être disponible fin novembre outre-Atlantique. Il devrait être vendu autour des 600 dollars boîtier nu et 700 dollars avec une optique Canon EF-M 15-45mm.