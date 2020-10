Bob l’éponge : le film avec Keanu Reeves sortira en novembre sur Netflix

Intitulé « Éponge en eaux troubles », le troisième long-métrage des aventures de Bob et Patrick sortira finalement le 5 novembre prochain sur Netflix, après avoir vu sa sortie au cinéma repoussée depuis cet été.

Le nouvel opus des aventures délirantes (et souvent idiotes) de Bob l’éponge et de son meilleur ami Patrick l’étoile de mer devait sortir cet été au cinéma. COVID-19 oblige, les salles obscures peinent toujours à rouvrir partout en France et la récente allocution présidentielle annonçant l’arrivée d’un couvre-feu dans plusieurs grandes villes entre 21h et 6h du matin ne risque pas d’arranger les choses. Face à la situation, les productions s’adaptent et, alors que Disney mise de plus en plus sur sa plateforme Disney+ pour accueillir ses nouveaux films, Netflix a officialisé aujourd’hui l’arrivée de Bob l’éponge : Éponge en eaux troubles sur sa plateforme dès le 5 novembre prochain.

Dans la nouvelle bande-annonce, on découvre ainsi le personnage culte de Nickelodeon complètement paniqué lorsqu’il apprend que son animal de compagnie Gary s’est fait “escargot-nappé”. Accompagnée de Patrick et de tous ses amis, l’éponge carrée va alors se lancer à la poursuite de son escargot de mer, dans une aventure qui le mènera bien loin de Bikini Bottom. Nos héros rencontreront notamment Keanu Reeves, mais auront beaucoup de mal à garder leur sang-froid face aux nombreuses tentations d’Atlantic City. Attendu avec impatience par de nombreux fans, Éponge en eaux troubles sera le troisième long-métrage de la licence, mais le premier à sortir depuis la mort du créateur de la série, Stephen Hillenburg. À noter que le personnage aura droit à plusieurs nouvelles adaptations dans les mois à venir, notamment avec Kamp Koral, une série préquel dans laquelle on découvrira l’enfance de Bob et de ses amis, mais aussi avec The Patrick Star Show, un spin-off mettant en scène Patrick l’étoile de mer aux commandes d’un talk-show fictionnel. Les deux nouvelles séries seront diffusées sur la chaîne américaine Nickelodeon.