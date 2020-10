GoPro Max Lens Mod, c’est maintenant disponible

Après l’annonce de la nouvelle GoPro Hero9 Black en septembre dernier, le nouveau module d’objectif Max ou Max Lens est enfin disponible pour les possesseurs de la nouvelle caméra de GoPro.

Lors de l’annonce de la GoPro Hero9 Black en septembre dernier et dont notre test se trouve ICI, la firme américaine en avait profité pour annoncer de nouveaux accessoires. Si on retrouvait les mêmes modules que sur la Hero8 Black comme le module Média, le module d’affichage et le module d’éclairage, GoPro en avait profité pour annoncer le nouveau module d’objectif Max ou Max Lens pour les intimes.

Pour ceux qui n’auraient pas tout suivi, le module d’objectif Max ou Max Lens permet à la GoPro Hero9 Black d’avoir un angle de vision proche de ce que propose la GoPro Max et donc de bénéficier de l’HyperSmooth Max qui offre une stabilisation vidéo optimale jusqu’à 2.7K60 et un champ de vision ultra-grand angle de 155°.

Mieux que des mots, voici une vidéo de GoPro qui explique parfaitement le concept :

On l’a reçu en test depuis la semaine dernière et il faut dire que cela permet de faire des choses assez folles et surtout on continue de bénéficier d’une ligne d’horizon qui ne bouge pas. En fait, pour comprendre le principe, c’est très simple.

Comme vous le savez, le capteur de la GoPro Hero9 Black est un capteur 4:3 capable de filmer en 5K. Avec le Max Lens, l’angle de vue est poussé à son paroxysme d’où un effet Fisheye si on ne le déclare pas à la GoPro. Du coup, ce n’est pas anodin si on parle d’une résolution de 2,7K. Imaginez un carré dans le cercle produit par l’effet Fish-Eye de la Max Lens. Eh bien ce carré propose une définition de 2,7K. Du coup, même si on tourne la GoPro dans tous les sens, le carré reste dans le cercle et donc dans le capteur, ce qui permet cet effet.

Tout ça pour dire que c’est enfin disponible et que si vous avez craqué pour la GoPro Hero9 Black, c’est un accessoire très pratique et limite indispensable. Comptez 99,99 euros tout de même, ou 69,99 euros si vous êtes abonnés GoPro Plus, directement sur le site de GoPro.