Xbox Series X : Microsoft officialise les 30 jeux de lancement

Les nouvelles Xbox Series X et S envahiront les rayons de supermarché le 10 novembre. Elles seront accompagnées d’une trentaine de jeux, inédits ou optimisés pour la nouvelle génération.

Avec les retards de développement engendrés par la pandémie de COVID-19, Microsoft ne pourra pas compter sur Halo Infinite pour accompagner le lancement de ses nouvelles consoles, les Xbox Series X et Series S. Cependant, la firme de Redmond pourra compter sur une trentaine de jeux-vidéo pensés pour tous les goûts d’ici le 10 novembre prochain. Selon le Games Industry, tous ces titres sont « entièrement optimisés » pour Xbox Series X et S, qu’ils aient été conçus nativement pour la nouvelle génération ou « reconstruits spécifiquement » pour profiter de ses avantages technologiques – comme des temps de chargement beaucoup plus courts ou la compatibilité avec le « ray-tracing » – à travers le système de Smart Delivery. Ce dernier permet à un joueur de commencer un même jeu sur Xbox One puis de le continuer, gratuitement, sur Xbox Series X ou S. Ainsi, chaque jeu de lancement de ces deux consoles sera disponible, avant ou après le 10 novembre, sur Xbox One.

Pour rappel, de son côté, la PlayStation 5 de Sony comptera notamment sur Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, l’extension nouvelle génération de Marvel’s Spider-Man, le remake de Demon’s Souls, et le nouveau Rachet & Clank : Rift Apart.

Les 30 jeux de lancement pour Xbox Series X et S

Assassin’s Creed Valhalla (Smart Delivery¹)

Borderlands 3 (Smart Delivery)

Bright Memory 1.0

Cuisine Royale (Smart Delivery)

Dead by Daylight (Xbox Game Pass² + Smart Delivery)

Devil May Cry 5 – Special Edition

DiRT 5 (Smart Delivery)

Enlisted

Evergate

The Falconeer (Smart Delivery)

Fortnite

Forza Horizon 4 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Gears 5 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Gears Tactics (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Grounded (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

King Oddball (Smart Delivery)

Maneater (Smart Delivery)

Manifold Garden (Smart Delivery)

NBA 2K21

Observer : System Redux

Ori and the Will of the Wisps (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Planet Coaster (Smart Delivery)

Sea of Thieves (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Tetris Effect : Connected (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

The Touryst (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

War Thunder (Smart Delivery)

Warhammer : Chaosbane Slayer Edition

Watch Dogs : Legion (Smart Delivery)

WRC 9 FIA World Rally Championship (Smart Delivery)

Yakuza : Like a Dragon (Smart Delivery)

Yes, Your Grace (Smart Delivery)

1 : Certains jeux pourront être portés gratuitement de la Xbox One à la Xbox Series X ou S.

2 : Les titres cités pourront être disponibles à travers l’abonnement Xbox Game Pass.