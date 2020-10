Joaquin Phoenix va interpréter Napoléon dans le prochain Ridley Scott

Cinéma Par Victor Keller le 16 octobre 2020 à 09h34

L’acteur de Joker et de Her va encore jouer un rôle d’envergure pour un réalisateur spécialiste, entre autres choses, des films épiques et historiques, Ridley Scott. Le réalisateur d’Alien et de Blade Runner va s’attaquer à Napoléon dans un film intitulé « Kitbag ».