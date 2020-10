SEGA fête ses 60 ans avec des mini-jeux gratuits

Pour fêter comme il se doit son 60ème anniversaire, SEGA nous a prévu tout un lot de surprises, dont des réductions sur Steam, des contenus surprises pour des jeux existants, mais aussi quatre mini-jeux inédits offerts !

À l’occasion de son 60ème anniversaire, SEGA en fait très largement profiter ses fans en offrant d’importantes réductions sur de nombreux titres phares sur Steam, de la licence Total War à d’autres titres de l’éditeur. Mieux que des promotions, l’éditeur offre également de nouveaux jeux inédits !

Au menu pour ce 60ème anniversaire, on retrouve donc quatre mini-jeux gratuits, et accessibles de manière temporaire sur Steam. Le premier d’entre eux se nomme Armor of Heroes, et est issu du studio Relic Entertainement. Il s’agit d’un titre multijoueur au look rétro qui vise à s’affronter en tank à quatre joueurs. Ce titre est disponible du 15 au 19 octobre gratuitement. On retrouve sinon Endless Zone, un titre d’Amplitude Studio qui mêle Endless et Fantasy Zone en version shoot’em up nerveux et retro. Celui-ci sera disponible du 16 au 19 octobre.

Streets of Kamurocho et Golden Axe ont quant à eux été développés directement par SEGA. Le premier fait la part belle à Kiryu et Majima de la série Yakuza, tandis que le second n’est autre qu’une version inédite du titre Golden Axe : Reborn, qui avait été annulé à l’époque par l’éditeur. Ces deux titres seront disponibles gratuitement jusqu’au 19 octobre, et seulement pendant 24 heures pour Golden Axe ! Et ce n’est pas tout : Sega offre également gratuitement Sonic the Hedgedog 2 mais aussi Nights : Into Dreams, titre culte de la défunte Saturn, à condition de lier son compte Steam au mini-site sega60th.com, créé à l’occasion de cet anniversaire.