Idée cadeau : Gastronogeek 2 Le Retour, le nouveau livre de recette inspirées de la culture geek

Après 6 ans d’aventures trépidantes à concevoir des recettes geek, à cuisiner quotidiennement, à tourner de nouvelles vidéos, à écrire et à réfléchir pour continuellement améliorer ses nouveaux projets, Thibaud Villanova revient avec un nouveau livre de recettes inspirées de la culture geek : Gastronogeek 2 Le Retour !

Gastronogeek 2 Le Retour vous propose de plonger dans les références les plus cultes de la pop culture pour un voyage au bout des saveurs et de la gourmandise ! 42 nouvelles recettes inspirées par les grands univers de la pop culture : science-fiction, fantastique, jeux vidéo, mangas, comics avec des références comme The Mandalorian, Blade Runner, Star Trek, Jurassic Park, Stranger Things, Dr Who, Ghostbusters, etc. On retrouve dans ce nouvel ouvrage, des pas à pas photographiés pour les gestes techniques et les recettes de base ainsi que des astuces et des conseils pour réussir toutes ces recettes.

Gastronogeek 2 Le Retour est disponible depuis le 14 octobre aux éditions Hachette Heroes, il fait 192 pages pour un prix attractif de 24,95 euros. A consommé et/ou offrir sans modération !