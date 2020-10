OnePlus Watch : la marque officialise sa nouvelle montre connectée

La marque chinoise a confirmé les nombreuses rumeurs autour d’un projet de montre connectée, en officialisant le développement d’un modèle à cadran circulaire, prévu d’ici peu.

Attendue cette semaine à l’occasion de la conférence de lancement du OnePlus 8T, la montre connectée du constructeur chinois a finalement répondu aux abonnés absents. Le silence a néanmoins été de courte durée, puisque seulement quelques jours plus tard, c’est le compte officiel de la filiale indienne de OnePlus qui a confirmé les nombreuses rumeurs. Elle a publié sur Twitter un croquis de montre (ci-dessous), accompagné du message “Plus de choses arrivent dans l’écosystème OnePlus. C’est juste une question de temps.”

More things are coming to the OnePlus ecosystem. It’s just a matter of time 🧐#UltraStopsAtNothing pic.twitter.com/yPG4gfaBx3 — OnePlus India (@OnePlus_IN) October 14, 2020

Si ce dessin préliminaire nous en apprend très peu sur le futur terminal de la marque chinoise, on peut d’ores et déjà imaginer que la montre connectée de OnePlus bénéficiera d’un cadran rond, et non carré, comme c’est le cas des Apple Watch, ou encore de la Garmin Venu SQ. De plus, il semblerait que ce croquis dévoilé mercredi par la marque soit en réalité issu d’une ancienne planche de travail dévoilé en 2016 par Carl Pei, l’un des cofondateurs de la marque, qui a décidé de se retirer de l’entreprise il y a peu.

What could have been but never will be. Sketches circa 2015. #throwback pic.twitter.com/5zKuSdDiv0 — Carl Pei (@getpeid) June 29, 2016

Surnommée à l’époque OneWatch rappelle le site SlashGear, le modèle devrait ainsi proposer un design éloignés des premières créations de la marque. À noter également que si aucune date de sortie n’a encore été annoncée officiellement, les rumeurs indiquent une possible commercialisation avant la fin de l’année 2020. Elle serait rendue possible par le dépôt en août dernier d’une certification déposé par OnePlus auprès de l’organisme de certification IMDA, concernant une mystérieuse OnePlus Watch. Sur un marché devenu ultra-concurrentiel, où les montres connectées sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus performantes, OnePlus pourrait s’imposer en proposant des modèles originaux et au rapport qualité-prix agressif. Un positionnement que la marque adopte déjà avec ses smartphones, et notamment le OnePlus 8T, officialisé il y a quelques jours pour remplacer le modèle OnePlus 8 sorti en avril.