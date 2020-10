Netflix expérimente de nouvelles offres en France

Le géant de la SVOD tente depuis plusieurs mois déjà de proposer de nouvelles offres d’abonnements en France. Cette fois, ce sont deux nouvelles formules qui sont apparues sur la plateforme.

Après avoir supprimé son mois d’essai gratuit en début d’année, Netflix continue de tester de nouvelles offres en France, sans doute dans l’espoir que l’une d’entre elles trouve son public. Après avoir proposé le premier mois à cinq centimes, ou encore une période d’essai de sept jours satisfait ou remboursé, le géant du divertissement en ligne semble avoir de nouvelles idées en tête. Comme l’ont remarqué ce matin nos confrères de 01Net, deux nouvelles offres semblent avoir fait leur apparition sur le site de la plateforme. On retrouve ainsi la possibilité de bénéficier d’un deuxième mois gratuit, ou une remise de 50% sur les deux premiers mois (ce qui revient finalement au même que l’offre proposant le premier mois gratuit).

Deux offres, même dilemme

Ces offres sont non seulement traitées comme différentes, mais sont surtout accessibles de manière totalement aléatoire sur le site de Netflix. Pour les nouveaux clients potentiels n’ayant pas encore souscrit de contrat chez le géant du divertissement, il convient donc de ne pas passer à côté de l’offre qui vous intéresse, en rafraîchissant plusieurs fois la page s’il le faut. À noter que pour l’instant, il semblerait que ces expérimentations soient uniquement accessibles depuis la France. En cas de succès dans l’Hexagone, ces dernières pourraient néanmoins être proposées à l’échelle internationale.

Si vous êtes déjà abonnés à Netflix, ce mois-ci le géant de la SVOD propose son lot de nouveautés, avec notamment la série Emily in Paris, qui a reçu de nombreuses critiques de la part du public français, ou encore Enola Holmes et La Révolution. De quoi occuper vos soirées de couvre-feu et vous permettre de vous évader un peu, ne serait-ce que le temps d’un épisode !