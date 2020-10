Gal Gadot sera la nouvelle Cléopâtre devant la caméra de Patty Jenkins

Gal Gadot enchaîne les rôles féminins emblématiques. Après avoir incarné Wonder Woman, l’actrice va en effet devenir… Cléopâtre ! Cette nouvelle vision de la reine d’Égypte sera tournée par Patty Jenkins, déjà derrière la caméra des deux premiers volets de l’héroïne DC.

C’est un sacré tandem qui va donner vie au film Cleopatra : Gal Gadot dans le rôle titre, et Patty Jenkins à la caméra. Le duo a déjà montré tout son talent dans le premier épisode de Wonder Woman, tandis que la sortie du deuxième volet est sans cesse repoussé en raison de la pandémie qui oblige les salles de cinéma à fermer.

Le duo phare de Wonder Woman

C’est Paramount Pictures qui a remporté les enchères pour cette super-production. Le studio a dû mettre beaucoup d’argent pour l’emporter, sachant que Warner Bros, Netflix et Apple étaient intéressés. On peut s’attendre à une grande implication de l’équipe de production et durant le tournage, puisque l’idée du film a été soufflée par Gal Gadot elle même.

On comprend l’intérêt de l’actrice pour ce rôle : Cléopâtre est une icône historique, elle représente aussi une figure d’émancipation féminine à une époque dominée par les hommes, plus encore qu’aujourd’hui. Et comme elle l’a démontré dans Wonder Woman, elle peut porter le poids d’un blockbuster sur ses épaules sans problème. L’incarnation la plus célèbre de la reine d’Égypte, c’est bien sûr celle d’Elizabeth Taylor en 1963, dans l’énorme production de Joseph Mankiewicz, qui a raflé toutes les récompenses… et quasiment provoqué la banqueroute de la 20th Century Fox à l’époque !

Ce n’est pas la première fois que la rumeur d’une nouvelle vision de Cléopâtre circule à Hollywood. Le projet a circulé entre les mains de Lady Gaga et d’Angelina Jolie pour le rôle titre, et de James Cameron, Dennis Villeneuve et David Fincher à la réalisation. Il se pourrait même que Sony développe un projet de son côté sur le même sujet ! Pour ce qui concerne le film de Patty Jenkins, il faudra se montrer patient : il vient tout juste d’entrer dans sa phase d’écriture.