Nouveaux camions autonomes chez Einride

Le premier secteur d’activité qui sera transformé en profondeur par l’automobile autonome ne sera pas forcément celui des particuliers, mais plutôt celui du transport de marchandises. Avec sa nouvelle gamme de camions, Einride veut prendre ses marques.

La start-up suédoise Einride, spécialisée dans les camions sans chauffeur, a dévoilé une nouvelle gamme de véhicules autonomes de transport de marchandises. Les quatre camions se ressemblent beaucoup, aucun n’embarque de cabine pour le chauffeur, ni de système de conduite manuelle. Un pari technologique !

Transport autonome de marchandises

Les deux premiers modèles, AET 1 et AET 2, affichent une vitesse de pointe de 30 km/h, ils pèsent 26 tonnes et peuvent transporter jusqu’à 16 tonnes de marchandises. La différence entre ces deux véhicules est leur autonomie : 130 km pour le premier, 180 km pour le second. L’AET3 et l’AET4 ont la même capacité de transport, mais ils sont plus rapides (respectivement 45 km/h et 85 km/h).

L’AET 1 a été conçu pour rouler dans une zone géographique délimitée dans laquelle il peut circuler de manière autonome. L’AET2 peut déborder d’une zone spécifique en se faisant conduire par un téléopérateur à distance. L’AET3 est destiné aux zones rurales et l’AET4 pour la conduite sur autoroute.

Pour dessiner les formes de ses nouveaux AET, Einride a pris appui sur son précédent prototype, le T-Pod, auquel le constructeur a simplement amélioré l’aérodynamique. L’entreprise va pouvoir accélérer la production de ses véhicules, bien qu’elle n’ait rien annoncé de ses projets sur le plan de la fabrication. En parallèle, Einride réalise un travail de fond pour obtenir les autorisations indispensables afin que ses camions puissent effectivement se retrouver au milieu de la circulation avec d’autres voitures.

La technologie utilisée par la société se base sur une solution de Nvidia qui permet d’atteindre le niveau 4 de la de conduite autonome, ce qui signifie que les véhicules peuvent circuler sans chauffeur, sous certaines conditions. Einride a également développé sa propre technologie pour le contrôle à distance avec un opérateur humain, un peu comme les drones.