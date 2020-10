Amazon dévoile les produits les plus vendus de son Prime Day

À l’issue de son Prime Day annuel, Amazon a annoncé avoir réalisé son plus gros chiffre d’affaires depuis le lancement de l’évènement. Un succès rendu possible grâce aux nombreux produits accessibles en réduction sur le site du vendeur américain.

Le géant américain Amazon vient de clôturer son Prime Day, qui se tenait du 13 au 14 octobre 2020. Deux jours d’offres et de remises accordées exclusivement aux membres Prime, à l’issue desquels la plateforme de e-commerce a annoncé avoir dépassé les 3,5 milliards de dollars de transactions (répartis dans les 19 pays participants à l’évènement), soit 60% de plus que l’année dernière. Au total, plus de 10 millions de clients ont ainsi participé à l’évènement, économisant un total de 1,4 milliard de dollars à travers le monde, rapporte Amazon dans un communiqué de presse.

Un Black Friday avant l’heure, qui aura permis aux clients d’Amazon de réaliser leurs premiers achats de Noël, mais aussi de s’équiper en matériel high-tech, seconde catégorie de produits ayant rencontré le plus de succès après la maison lors du Prime Day. Concernant les grands gagnants de ce week-end promotionnel, c’est l’Echo Dot d’Amazon qui a raflé le titre d’article le plus vendu à travers le monde, suivi de près par le Fire TV Stick 4K, également propriété du géant américain. Parmi les articles les plus plébiscités, l’entreprise de Jeff Bezos s’est notamment félicitée du succès des appareils compatibles avec son assistant vocal Alexa, à l’image du casque sans fil à réduction de bruit active Bose QuietComfort 35 (série II), et de la montre Versa 2 de Fitbit. Le vendeur a également annoncé une vente “record” de téléviseurs Toshiba et Insigna. Autres grands gagnants de l’événement, l’aspirateur robot autonome iRobot de Roomba, le filtre à eau personnel de LifeStraw, et le casque Stormtrooper Star Wars de Lego. En France, les meilleures ventes (hors produits Amazon) ont notamment été remportées par la webcam Full HD 1080p du constructeur Aukey, la brosse à dents électrique Oral-B Pro 2 2500 de Braun, ou encore le jeu de construction Hedwige Harry Potter de Lego.