Leroy Merlin présente sa gamme d’ampoules connectées

Avec une utilisation simplifiée et des prix très agressifs, les nouvelles ampoules connectées Lexman de Leroy Merlin sont officiellement disponibles en France.

Dans la lignée des différentes solutions domotiques apportées par Leroy Merlin avec son écosystème Enki, l’enseigne de bricolage a annoncé il y a quelques heures l’arrivée sur le marché de sa nouvelle gamme d’ampoules connectées Lexman. Disponible dès à présent sur le site de Leroy Merlin, on retrouve ainsi une première gamme d’ampoules connectées avec variation de blanc (CCT), ainsi qu’une gamme avec variation de couleur et variation de blanc (RGBW) :

Ampoule standard E27 LED blanc 806LM à 9,90€

Ampoule standard E27 LED blanc/couleurs 806LM à 12,90€

Ampoule sphérique E14 LED blanc/couleurs 470LM à 12,90€

Ampoule réflecteur GU10 LED blanc/couleurs 350LM à 12,90€

Ampoule globe E27 LED blanc/couleurs 1521LM à 16,90€

Lot de 2 ampoules standard E27 LED blanc/couleurs et télécommande à 29,90€

Télécommande à 12,90€

Contrôlables depuis une télécommande, ou directement depuis un smartphone via l’application Enki (nécessite la mise à jour 1.13), ces nouvelles ampoules se démarquent surtout de la concurrence grâce à leur prix, particulièrement agressif. Ainsi, les ampoules blanches sont accessibles à partir de 9,90€ l’unité, tandis que les modèles intégrant la variation de couleurs sont proposés à partir de 12,90€. À titre de comparaison, les ampoules connectées Philips HUE varient entre 19,90€ et 59,90€ l’unité, tandis que les Xiaomi Mi Smart LED Bulb white and color, particulièrement populaires chez les adeptes de maison connectées, sont affichées à 19,99€.

Le règne de la domotique

Accessible depuis plus de trois ans, la solution Enki, imaginée par Leroy Merlin permet aux utilisateurs transformer leur maison en véritable hub connecté. Avec la prise en charge de plus de 400 objets connectés répartis sur 20 marques différentes, comme Somfy, Philips, ou encore Netatmo, le dispositif permet de rassembler en une seule application de nombreuses solutions IoT (ou « internet des objets »), allant des ampoules connectées aux volets roulants, en passant par des systèmes d’alarmes et de chauffage individuel. À noter également qu’Enki est compatible avec les assistants vocaux Google Assistant et Amazon Alexa, ce qui lui permet d’être directement contrôlé à la voix.