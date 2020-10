Disponible à prix réduit chez le distributeur Carrefour, la nouvelle série de comics « Star Wars – Histoires Galactiques » met en lumière douze personnages cultes de la licence de George Lucas.

Disponibles depuis le 6 octobre dernier dans les rayons de l’enseigne Carrefour, ce sont six nouveaux ouvrages qui viennent compléter les rangs des comics Star Wars édités chez Panini. La nouvelle collection complète comporte six volumes. Elle est surtout accessible au prix de lancement particulièrement intéressant de 2,99€ par volume, soit un peu moins de 18€ pour la série intégrale. Ces nouvelles parutions à couverture souple de 240 pages – appelées « Star Wars – Histoires Galactiques » – mettent chacune en avant deux personnages de la saga culte, l’un appartenant au côté obscur, l’autre à la Force. Tous les tomes sont indépendants les uns des autres.

Les 6 tomes de la série « Star Wars – Histoires Galactiques »

Tome 1 — Dark Vador & la Princesse Leia

Tome 2 — Luke Skywalker & L’Empereur

Tome 3 —Han Solo & Boba Fett

Tome 4 —Dark Maul & Obi Wan Kenobi

Tome 5 — Kylo Ren & Rey

Tome 6 — Capitaine Phasma et Poe Dameron

Dans le premier tome, on retrouve ainsi Princesse Leia et Dark Vador, tandis que le tome 2 regroupe les aventures de Luke Skywalker et de l’Empereur. Les héros des générations Disney n’ont évidemment pas été oubliés par l’éditeur, puisque le tome 5 est entièrement consacré à Kylo Ren et Rey, tandis que le sixième et dernier volume embarque les lecteurs dans l’univers de la Capitaine Phasma, apparue pour la première fois dans Star Wars VII, et du pilote de la Rébellion Poe Dameron. Ces récits contemporains bénéficient d’une jolie tranche illustrée lorsqu’on réunit les six tomes de la série, ainsi que de plusieurs ajouts éditoriaux réussis qui permettent de re-contextualiser et d’enrichir les bandes dessinées. À noter que, comme souvent avec les collections similaires, la série « Star Wars – Histoires Galactiques » pourrait rapidement se retrouver en rupture de stock. Si ces derniers vous intéressent, on vous conseille donc de ne pas trop tarder.