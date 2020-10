[Bon Plan] 6 Blu-Ray Disney (au choix) pour seulement 50 euros à la Fnac

En manque de film Disney ? La Fnac relance une promotion sur les Blu Ray Disney : 6 films pour 50 euros.

Que cela soit pour vos enfants ou pour vous, c’est le moment d’agrandir votre collection de Blu-Ray Disney. La Fnac propose à nouveau son offre « 3 Blu-Ray 30 euros ou 6 Blu-Ray 50 euros. Le Blu-Ray revient donc à un peu plus de 8 euros dans ce dernier cas. Cela vaut pour 89 films disponibles chez le marchand. Parmi ces 89 films, vous trouverez notamment des grands classiques comme Pinocchio, mais aussi, des créations bien plus modernes et ô combien populaires comme la Reine de Neiges II. Pour profiter de l’offre, il suffit d’ajouter les films au panier et la remise sera automatiquement appliquée.