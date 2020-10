OPPO A53s : un écran 90 Hz à moins de 200 euros !

Avec son A53s, OPPO passe à la vitesse supérieure en France et lance un smartphone équipé d’un écran 90 Hz à moins de 200 euros. Arrivage prévu le 22 octobre en France.

OPPO vient tout juste de dévoiler son A53s en France, un nouveau smartphone d’entrée de gamme qui offre des arguments imparables sur cette gamme de prix ! On y retrouve non seulement une batterie longue durée, un processeur octa-core de chez Qualcomm, mais aussi un bel écran doté d’un taux de rafraichissement de 90 Hz, caractéristique extrêmement rare sur cette gamme de prix. On fait le point sur les caractéristiques du OPPO A53s.

« Avec son écran Neo 90 Hz, l’OPPO A53s offre une fonctionnalité jusque-là réservée au haut de gamme tout en garantissant une longue durée d’utilisation, des performances plus grandes et une expérience utilisateur qui répond à tous les besoins de divertissement et de communication » a indiqué David Chauvaud, Chef Produit Marketing OPPO France AED à l’occasion de son lancement. Le OPPO A53s offre en effet une dalle LCD de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz ainsi que d’un temps de réponse tactile de 120 Hz, promettant une sensation de fluidité accrue dans toute l’interface. Pour alimenter ce bel écran, on retrouve non seulement un Soc Qualcomm Snapdragon 460 huit coeurs couplés à 4 Go de RAM, mais également une imposante batterie de 5 000 mAh qui promet une excellente autonomie. Non seulement le smartphone est compatible avec le recharge rapide (18W), mais OPPO propose sur ce modèle d’entrée de gamme des fonctionnalités avancées d’économie de batterie tels que les modes super économie d’énergie lui permettant de survivre longtemps avec seulement 5% de batterie, ou encore Sleep Standby Optimization, qui lui permet de traverser une nuit complète en consommant seulement 2%.

Néanmoins, malgré son écran et son imposante batterie, le smartphone reste fin avec seulement 8,34 mm d’épaisseur. Il sera toutefois un peu plus épais du côté de son bloc photo, qui propose un combo polyvalent couplant un objectif principal de 13 MP, un capteur de profondeur de 2 MP et un objectif macro de 2 MP. À l’avant, on profitera d’une caméra frontale de 16 MP qui bénéficiera d’un mode Beauté IA dédié créé par la marque. Pour finir, le smartphone se dote d’un capteur d’empreinte digitale au dos et tourne sous Android avec la surcouche ColorOS 7.2. Le OPPO A53s est disponible en trois coloris : Bleu des Tropiques, Noir Océan et Menthe Crème. Deux configurations sont disponibles : l’une avec 64 Go de stockage vendu seulement 179 euros, et l’autre avec 128 Go de stockage pour 199 euros. Le OPPO A53s sera disponible à partir du 22 octobre dans nos contrées.