Cannabis thérapeutique : qui aura le droit d’en consommer ?

Voté en 2019, l’usage du cannabis à but médical se précise grâce à la publication d’un premier cahier des charges. L’expérimentation débutera « à compter du 31 mars ».

L’année dernière, l’Assemblée nationale votait l’expérimentation du cannabis thérapeutique en France. Sauf que des mois plus tard, nous n’en savions pas vraiment plus sur les conditions que prendrait cette mesure : sous quelle forme sera disponible ce cannabis, pour qui, sous quelles conditions… Ce dimanche, le Journal officiel vient enfin d’éclaircir cette mesure en publiant un premier cahier des charges, peu après un dernier décret paru le 9 octobre. Ainsi, on apprend que cette expérimentation devrait débuter « au plus tard à compter du 31 mars » et s’étendre sur « une durée de deux ans ».

Cannabis thérapeutique : qui y aura le droit et sous quelles formes ?

Les conditions à l’usage du cannabis thérapeutique sont très strictes. Les médicaments seront réservés à certains patients souffrant de maladies graves (dont les scléroses en plaques, les douleurs neuropathiques, les effets secondaires à la chimiothérapie, etc) pour lesquels les traitements actuellement administrés font l’objet d’une « mauvaise tolérance » ou d’un « soulagement insuffisant ». Le décret précise que cela concernerait actuellement 3 000 patients en France. Aussi, ce cahier des charges précise sous quelles formes sera disponible ce cannabis. On le retrouvera sous forme d’huiles, mais aussi de gélules ou de fleurs séchées destinées à être vaporisées. Le rapport précise également les taux de THC et de CBD qui seront autorisés dans ce cannabis à visée thérapeutique.

Reste encore à déterminer précisément quels seront les fournisseurs de ce cannabis thérapeutique, avec pour priorité la « sécurisation du circuit de leur distribution », et la traçabilité du produit. L’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) devrait prochainement démarrer un appel à candidatures afin de sélectionner ces futurs fournisseurs s’ils répondent bien aux exigences de conformité. Deux fournisseurs devraient être sélectionnés pour chaque variété du produit afin de pallier à une éventuelle « défaillance du premier ». Aujourd’hui, le cannabis à usage médical est autorisé dans une trentaine de pays autour du monde.