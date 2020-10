Prise en main : Oppo Find X2 Pro édition Automobili Lamborghini

c’est au début de l’été qu’Oppo avait annoncé une édition Lamborghini de son smartphone porte-drapeau. Voici l’Oppo Find X2 Pro édition Automobili Lamborghini, inspiré de l’Aventador SVJ Roadster.

Après un excellent Find X2 Pro lancé pendant le premier semestre 2020, c’est au début de l’été qu’Oppo avait annoncé une édition Lamborghini de son smartphone porte-drapeau. Voici l’Oppo Find X2 Pro édition Automobili Lamborghini, inspiré de l’Aventador SVJ Roadster.

Au niveau des caractéristiques techniques, on retrouve les mêmes que l’Oppo Find X2 Pro (voir le test ICI) dans son édition standard. En revanche, l’édition Automobili Lamborghini utilise du verre forgé à chaud pour simuler les lignes de la voiture dont elle s’inspire. Aussi, on retrouve un jeu de lumières sur le dos qui permet un nouveau design au smartphone du constructeur chinois. ColorOS 7.1 a été spécialement repensé pour adopter les couleurs de Lamborghini.

A cette édition s’ajoute des accessoires liés à l’univers Lamborghini avec des versions personnalisées de la coque du téléphone, du câble USB, du chargeur ou encore du kit mains libres, le tout dans un coffret spécialement conçu pour cette édition. Comptez 1999 euros avec 512Go de mémoire interne et 12Go de RAM.

OPPO Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition - 512 Go - 12 Go de RAM - Ecran 120Hz + QHD+ - Recharge Ultra Rapide SuperVOOC 2.0 : 100% en 38 Min - ... 1999.00 € Vérifier le prix Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Plus simple pour vous faire une idée, voici des photos de l’édition même :

Aussi, suite à la disponibilité de l’Oppo Find X2 Pro édition Automobili Lamborghini, on a pu poser quelques questions à Gregor Almassy, OPPO Overseas CMO (Directeur Marketing OPPO International) et Katia Bassi Lamborghini CMO (Directrice Marketing Lamborghini) :

Comment Oppo et Lamborghini partagent cette même vision ?

Lamborghini : On a associé notre marque à Oppo parce que nous partageons plusieurs même valeurs. Lamborghini est une marque italienne qui est devenue une référence dans la technologie, l’innovation, le design et le luxe. La marque est également connue pour ses performances autour de ses voitures de sports. Notre partenariat remonte à 2018 avec Oppo qui est devenu un des sponsors principaux de la course Super Trofeo, ce qui a leur permis de comprendre notre univers et de découvrir nos points communs. Ce partenariat a ainsi permis d’apporter une association autour de l’OPPO Find X Lamborghini Edition et par extension l’OPPO Find X2 Pro Lamborghini en 2020.

OPPO: Le partenariat de prestige entre Oppo et Lamborghini est synonyme d’innovation, de design, de performances et d’excellence. Ces valeurs sont au centre de nos deux marques. Lamborghini est devenue une marque mondiale et le choix de Lamborghini comme partenaire a été une décision naturelle pour nos valeurs communes.

Pouvez-vous nous en dire plus sur le design chez Lamborghini ?

Lamborghini : La marque a toujours proposé des formes, des lignes distinctes (Gandini, Hexagones, Y), certaines proportions et surfaces qui représentent l’essence même du design chez Lamborghini. Cet ADN est ancré dans nos principes. Cela nous permet, au Lamborghini Centro Stile, de créer des véhicules toujours inspirants, différents et innovants.

Combien de temps a-t-il fallu à Lamborghini et Oppo pour la version finale du Find X2 Pro ?

Lamborghini : On a travaillé étroitement avec Oppo sur la création des éditions Lamborghini. Comme avec l’édition classique, il y a eu énormément de recherches pour créer un smartphone avec les meilleures caractéristiques et innovations possibles.

Avez-vous travaillé depuis une page blanche ou à partir de l’Oppo Find X2 Pro ?

Lamborghini : C’est l’Aventador SVJ Roadster qui a été le point de départ et l’inspiration pour cette collaboration entre Oppo et Lamborghini. Pour la toute première fois dans l’industrie de la téléphonie, on a utilisé du verre forgé à chaud pour simuler les lignes de la voiture dont elle s’inspire. En main, l’Oppo Find X2 Pro édition Automobili Lamborghini reprend les codes et l’esprit de l’Aventador SVJ Roadster.

Travaillez-vous sur d’autres produits tech ?

Lamborghini : Notre partenariat se limite avec Oppo qu’aux smartphones premium

Pensez-vous intégrer dans vos voitures des technologies d’Oppo comme la charge SuperVOOC ?

Lamborghini : Tous les départements de Lamborghini travaillent toute l’année ensemble afin de permettre une synergie : marketing, innovation, partenariats, technologie, design. Même si l’univers de la voiture et celui des smartphones restent différents, on suit de près les innovations d’Oppo.

Quel est le smartphone Lamborghini de rêve ?

Lamborghini : Un smartphone au top du design et de la technologie bien évidemment.

OPPO : l’Oppo Find X2 Pro édition Automobili Lamborghini avec son écran 120Hz, la recharge la plus rapide pour un smartphone et ce nouveau design qui retranscrit les lignes de l’Aventador SVJ Roadster.

Certains constructeurs travaillent sur les smartphones pliants, pensez-vous qu’il y a un avenir ?

Lamborghini : On est content des designs actuels des smartphones, mais toutes innovations méritent qu’on s’y attarde un peu pour être évaluer.

OPPO : Les smartphones pliants ont montré leur potentiel en tant qu’innovation. Chez Oppo, on y travaille depuis 3 ans déjà. On avait même montré un prototype en février 2019. Nos équipes continuent de travailler dessus afin d’y apporter des optimisations avant une éventuelle sortie.

Comment voyez-vous le futur de la voiture et/ou des smartphones ?

Lamborghini : On pense que seules les compagnies qui s’engagent à implémenter le meilleur des technologies dans un design et une qualité sans pareil réussiront à la fin. Cela est vrai pour les marchés de l’automobile mais aussi celui des smartphones.

OPPO : Pour les smartphones, avant d’avoir le smartphone idéal avec un écran intégral, on devrait découvrir une série de nouveaux designs à venir. D’un point de vue plus large, les nouveaux appareils intelligents dériveront des smartphones si bien que l’expérience entre les appareils intelligents sera de plus en plus transparent.