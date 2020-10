DJI Pocket 2, un successeur dans la poche

Deux ans, c’est le temps qu’il a fallu à DJI pour proposer un successeur à l’Osmo Pocket. C’est officiel, voici la nouvelle DJI Pocket 2.

DJI est décidément très actif en cette fin d’année et après les nouveaux appareils à destination des professionnels, DJI vient d’officialiser le successeur du DJI Osmo Pocket. Comme ce fut le cas avec le nouveau stabilisateur pour smartphones, le DJI OM4, il semblerait que DJI soit en train de se débarrasser de la marque Osmo. Voici donc la DJI Pocket 2.

La DJI Pocket 2 se présente ainsi comme son prédécesseur avec un format ultra portable et léger. On retrouve ainsi une nacelle stabilisé mécaniquement sur trois axes et la possibilité d’enregistrer des vidéos jusqu’en 4K. Si le design évolue quelque peu, le plus gros changement est le capteur de la DJI Pocket 2 qui est plus grand que celui du DJI Osmo Pocket ainsi qu’un objectif plus large. Du coup, avec ces deux changements, la DJI Pocket 2 est capable de proposer des vidéos et des photos de meilleure qualité.

A cela s’ajoutent maintenant 4 micros composants le nouveau système audio DJI Matrix Stéréo pour un enregistrement sonore plus clair et plus net. On a ainsi de l’audio directionnel pour améliorer le son en captant le plus de détails possibles. Le suivi du son ajuste l’audio en fonction de l’orientation de la caméra et enfin, on retrouve un zoom audio. Avec un nouveau design modulaire composé d’une plaque de fixation amovible, la DJI Pocket 2 pourra accueillir de nouveaux types d’accessoires tout en étant compatible avec ceux déjà existants du DJI Osmo Pocket.

« L’Osmo Pocket de DJI était ce qui se trouvait de mieux sur le marché lors de sa sortie en novembre 2018 ; cela a immédiatement changé notre façon de capturer les moments du quotidien », déclare Roger Luo, le président de DJI. « La DJI Pocket 2 nous amène encore plus loin. Nous avons écouté les retours de nos clients et adapté le design emblématique et format unique tout en améliorant la caméra. La DJI Pocket 2 propose une expérience audio améliorée et plus de possibilités de modularité. Qu’il s’agisse d’une prise du quotidien dans l’instant ou d’un vloggeur nécessitant un style plus créatif, les fonctionnalités intelligentes intégrées et les différents modèles de vidéos permettent à tout un chacun de créer du contenu cinématographique et attractif. Si tout le monde peut enregistrer une vidéo, la DJI Pocket 2 vous permet de capturer un clip comme un pro, élevant vos compétences en termes de narration visuelle à un autre niveau. »

Voici les principales caractéristiques de la DJI Pocket 2 :

Capteur d’image de 1/1.7″

Objectif de 20mm avec une ouverture de F/1.8

Photos de 16 Mégapixels ou 64 Mégapixels en mode Haute Résolution

117g

140 minutes d’autonomie

Enregistrement de vidéos jusqu’en 4K60 à 100 Mb/s

Vidéo HDR

Zoom 8x

Autofocus hybride à détection de phases et détection de contrastes

Et comme on pouvait s’y attendre avec DJI, la DJI Pocket 2 propose des fonctions intelligentes comme le Fast Wake pour allumer l’apapreil instantanément, Drop Aware, captant une potentielle chute de la nacelle et Enregistrement en pause pour interrompre rapidement une vidéo en fonctionnement. À cela s’ajoutent des modes intelligents pré-programmés :

Mode Pro : Contrôlez des paramètres avancés de caméra tels que l’ISO, la vitesse d’obturation, l’EV et le Mode Focus.

ActiveTrack 3.0 : Sélectionnez un sujet et laissez la DJI Pocket 2 le garder automatiquement dans le cadre.

Ralenti : Utiliser le Ralenti pour capturer un monde en mouvement à une vitesse et résolution max. de 8x et 1080p.

Timelapse | Motionlapse | Hyperlapse. Le mode Hyperlapse intègre automatiquement une stabilisation électronique de l’image (EIS) pour plus de fluidité. Les utilisateurs ont la possibilité de sauvegarder des images séparément, d’enregistrer au format RAW et d’utiliser ActiveTrack 3.0.

Panoramas : Sur 180° en 3×3 en combinant neuf images

Diffusion en direct : Facebook, YouTube ou RTMP.

Mode Story : Avec des mouvements de caméra, des profils couleurs et de la musique prédéfinis

Et enfin, de nouveaux accessoires sont disponibles comme un nouvel étui de recharge, un kit micro sans fil, un boîtier étanche, une roue de contrôle plus petite, une barre d’extension, un objectif grand angle, un module sans fil et un système de support smartphone. Le nouveau design modulaire permet de retirer la partie inférieure de la poignée et d’attacher différents accessoires pour augmenter les possibilités d’utilisation comme une base pour accrocher un mini trépied, un module Wi-Fi pour connecter un smartphone à distance, une poignée multi-usage avec une base trépied, un module Wi-Fi et Bluetooth, un haut-parleur, une prise jack 3,5 mm et un récepteur micro sans fil.

La DJI Pocket 2 est disponible sous deux options. Avec un mini joystick et un support trépied (1/4″), comptez 369 €. Le Bundle Créateur DJI Pocket 2 comprend un mini joystick, un support trépied (1/4”), un objectif grand angle, un micro sans fil avec bonnette anti-vent, une poignée multi-usage et un mini trépied, le tout au prix de 509 €. Disponibilité à partir du 31 octobre 2020.