Vivo part à la conquête du milieu de gamme avec les Y70, Y20s et Y11s

En plus du X51 5G, premier fleuron du constructeur dans nos contrées, Vivo lance trois modèles de smartphones de milieu de gamme, les Y70, Y20s et Y11s, ainsi que deux paires d’écouteurs.

Après des mois à reculer la date fatidique à cause de la pandémie, ça y est : Vivo s’est officiellement lancé en Europe, et en France ! Pour démontrer que le marché européen à encore de la place pour accueillir un nouvel acteur de poids dans le monde du smartphone, le constructeur chinois dégaine déjà l’artillerie lourde avec le Vivo X51 5G, un nouveau smartphone haut de gamme qui propose la particularité d’opter pour un stabilisateur mécanique du niveau d’un gimbal (lire notre prise en main du Vivo X51 5G). Néanmoins, conscient qu’on ne s’impose pas qu’avec des smartphones haut de gamme, la firme mise également sur sa gamme Y de milieu de gamme, qui se décline en trois modèles : les Vivo Y70, Y20s et Y11s.

Le premier d’entre eux, le Vivo Y70, est le mieux doté de tous ces modèles. Il dispose d’une dalle AMOLED Full HD+ avec capteur d’empreinte intégré, d’un SoC Snapdragon 665 de chez Qualcomm couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. On retrouve également, à l’arrière, une caméra principale qui monte jusqu’à 48 MP, et le smartphone est compatible avec la technologie vivo FlashCharge 33W pour une charge ultra-rapide.

Du côté des Y20s et Y11s, Vivo promet également une très bonne expérience avec des batteries imposantes (5 000 mAh sur les deux modèles), et donc, logiquement, une excellente autonomie, mais aussi une puissance très correcte grâce à la puce Snapdragon 460 de chez Qualcomm. Enfin, on retrouve une triple caméra sur le Y20s comprenant un capteur principal de 13 MP, et une double caméra sur le Vivo Y11s.

Pour finir, Vivo lance également les TWS Neo, des écouteurs true wireless conçus pour proposer un son riche et puissant aux utilisateurs. Pas de réduction de bruit active pour l’écoute de musique, mais on devrait avoir droit à une qualité très correcte lors d’appels grâce à une fonction de réduction du bruit par l’IA. On retrouve, dans ces écouteurs, la plateforme TWS quatrième génération de Qualcomm, QCCC3046, garantissant une latence minimal et des performances d’écoute optimales. Vivo complète sa gamme avec les Wireless Sport Earphone, des écouteurs conçus pour les plus sportifs.

Le Vivo Y70 sera disponible au prix conseillé de 279€. Le Y20s et le Y11s seront disponibles à partir de 199€ et 169€ respectivement. Les vivo TWS Earphone Neo seront quant à eux disponibles au prix de 129,99€. Tous ces produits seront lancés en France d’ici la fin du mois d’octobre.