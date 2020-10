Google Stadia a lancé le coup d’envoi de trois jours de démo jouables exclusives, ainsi que l’arrivée de plusieurs nouveautés sur la plateforme de jeu en streaming.

À partir du 20 octobre prochain, et pendant trois jours consécutifs, Google Stadia proposera à ses utilisateurs de découvrir de nombreuses démos exclusives jouables gratuitement depuis sa plateforme. L’occasion pour les joueurs de tester quelques nouveautés, à commencer par la démo de Pac-Man Mega Tunnel Battle, déjà accessible en avant-première dès le 20 octobre sur Stadia, ou directement via ce lien Click to Play. Avant de précommander le jeu (19,99€ sur la boutique Stadia) en attendant sa sortie le 17 novembre prochain, les joueurs pourront ainsi bénéficier de sept jours d’essai gratuit pour tenter de faire top-1 sur le mode Élimination. Parallèlement à cette démo inédite, Google Stadia a également annoncé l’arrivée de Jedi : Fallen Order sur sa plateforme, accessible à partir du 24 novembre, ainsi que le jeu de construction multijoueur Hello Engineer.

Le 21 octobre, les utilisateurs pourront ensuite découvrir la version beta de Humankind, un jeu de stratégie historique qui permettra de « réécrire l’histoire de l’humanité en construisant de nouvelles civilisations » promet Google. Enfin, le 22 octobre, Stadia rendra disponible la démo jouable d’Immortals Fenyx Rising, dans lequel les joueurs devront incarner une demi-déesse ailée, et l’aider dans sa quête pour sauver les dieux grecs et leur île d’un sort funeste. À noter que si ces démos jouables sont réservées aux utilisateurs Stadia, il n’est pas nécessaire d’être abonné à l’offre Stadia Pro pour en profiter. Pour les joueurs qui le souhaitent, il suffira ainsi de créer un compte gratuit, et de lancer directement les titres depuis les liens Click to Play. Des nouveautés qui n’arrivent pas seules, puisque la plateforme a également profité de son communiqué de presse pour annoncer l’arrivée de 29 jeux supplémentaires inclus sans surcoût dans l’abonnement Stadia Pro à partir d’aujourd’hui.