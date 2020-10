Vivo X51 5G, l’arrivée en France avec un haut de gamme

Après des mois à reculer pour mieux sauter, c’est officiel, Vivo arrive en France avec le X51 5G, un nouveau smartphone haut de gamme dont le bloc photo propose un impressionnant stabilisateur mécanique.

Vivo devait arriver en France en début d’année mais avec la pandémie, les plans du constructeurs chinois ont dû être revus et c’est finalement en cette fin d’année que Vivo arrive officiellement en France. Si Vivo fait bien parti du groupe BKK qui possède les marques Oppo, OnePlus ou encore Realme, il faut savoir que Vivo est complètement indépendant, au même titre qu’Oppo.

En effet, Vivo est une marque qui existe depuis les années 90 en Chine et elle possèdent tout aussi bien ses propres usines que ses centres de recherches (9 dans le monde comptant 10.000 employés). La marque Vivo est apparue en 2011 et la philosophie de la marque est « Ben Fin », ce qu’on peut traduire par « Faire les bonnes choses, faire les choses biens ». Avec plus de 370 millions d’utilisateurs, Vivo a atteint la barre des 100 millions de smartphones vendus en moins d’un an en 2017. Vivo Europe, c’est 70 employés de 16 nationalités différences. En France, on compte 18 employés, tout expert du marché de la téléphonie mobile.

« Vivo est une entreprise indépendante et n’appartient à aucune société mère. Nous investissons dans nos propres ressources R&D et développement produit, et nous ne partageons avec aucune marque le développement des logiciels et du matériel. Nous avons plus de 10 000 personnes qui travaillent dans nos neuf centres de R&D en Asie et aux Etats-Unis, et nous en sommes très fiers. En ce qui concerne le contexte historique, la réalité est la suivante : BBK Electronics a été fondé en 1995 et l’entreprise comprenait alors trois divisions : Audio-vidéo, Communications, Education Electronics. En 2001, les trois divisions de BBK se sont scindées en business/entreprises distincts :

BBK Communications est devenu vivo

BBK Audio-Vidéo est devenu oppo

BBK Education Electronics est la seule division qui continue sous la marque BBK et fabrique toujours des appareils éducatifs (des cassettes d’apprentissage de langues, des montres pour enfants, etc). »

Avec ce lancement en France, le smartphone porte-drapeau de Vivo n’est autre que le Vivo X51 5G, connu dans d’autres pays sous la référence X50+ Pro. Si ce n’est pas un smartphone premium, c’est tout de même un smartphone haut de gamme avec une finition soignée tout en étant complet au niveau des caractéristiques et de son bloc photo innovant. Avec sa donc en verre et une finition matte, le Vivo X51 5G ne sera disponible que dans un seul coloris, Alpha Grey.

Du côté de l’écran, si on retrouve un poinçon en haut à gauche avec la caméra frontale, on notera que le Vivo X51 5G propose un écran AMOLED de 6,56 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90Hz. Il embarque un SoC Qualcomm Snapdragon 765G, 256Go de mémoire interne, 8Go de RAM et un haut-parleur mono. On retrouve une batterie de 4315mAh avec la recharge FlashCharge 2.0 33W qui permet de recharger le smartphone de 0 à 100% en seulement 1h08. Livré sous Android 10 avec FunTouch OS10, la surcouche de Vivo se résume au strict minimum avec quelques applications supplémentaires comme la Galerie, Facebook ou encore Instagram.

La grosse nouveauté provient du bloc photo composé de quatre appareils photos, un grand-angle, un ultra grand-angle et deux téléphotos. Oui, on parle bien de deux téléphotos, un premier avec un zoom optique 2x qui servira en plus au portrait et un second avec un zoom optique 5x, ce qui permet un zoom allant jusqu’à 60x. A côté des deux zooms, la grosse nouveauté provient de l’appareil photo principal qui est positionné dans un impressionnant gimbal (stabilisateur mécanique) de 363mm2 seulement et 4,5mm d’épaisseur. Comparé à une stabilisation optique classique, Vivo parle de 3x plus de stabilisation. A cela s’ajoute bien évidemment une flopée de mode comme le mode ultra-stabilisation pour encore plus de stabilité, le mode Instantané de mouvement pour figer un mouvement et éviter le flou de bougé, le mode Nuit, le mode Ciel Etoilé, le mode Super Lune ou encore le mode Nuit Extrême. Et enfin, en caméra frontale, on retrouve un capteur de 32 Mégapixels avec un objectif grand angle et une ouverture de F/2.45.

Disponible le 20 octobre 2020, comptez 799 euros.