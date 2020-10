Acer s’allie à Porsche pour proposer le Porsche Design Acer Book RS

Acer dévoile le fruit de son partenariat avec Porsche : voici le Porsche Design Acer Book RS, un ordinateur portable qui ne fait de compromis ni sur son design, ni sur ses performances.

Acer et Porsche Design viennent de conclure un nouveau partenariat, lequel se matérialise sous la forme d’un produit particulièrement ambitieux : le Porsche Design Acer Book RS. Cet ordinateur portable propose à la fois le raffinement du Porsche Design tout en offrant les performances des laptops d’Acer. Tour d’horizon de la machine fraîchement présentée !

Le Porsche Design Acer Book RS se dote d’un châssis à l’apparence haut de gamme et fait de métal et de fibre de carbone. Malgré la présence de matériaux premium, l’ordinateur reste léger et compact avec seulement 1,2 kg sur la balance et 15,99 mm d’épaisseur. On y retrouve un écran tactile Full HD de 14 pouces protégé par un verre Gorilla antimicrobien et ultra-résistant de chez Corning, et cette dalle couvre 100% de la gamme de couleurs sRGB.

Sous sa carrosserie, on retrouve des processeurs Intel Core i7 de 11ème génération accompagnés de cartes graphiques Intel Iris X avec GPU NVIDIA GeFroce MX350 2 Go DDR5 (en option) et 16 Go de RAM. Afin d’assurer d’excellentes performances en toutes circonstances, on y retrouve un système de refroidissement géré par deux caloducs en cuivre, et le tout est alimenté par une imposante batterie capable d’offrir une autonomie confortable de 17 heures (4 heures d’utilisation avec seulement 30 minutes de charge. Côté connectique, on retrouve l’essentiel : WiFi 6, USB-C, Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2, capteur d’empreinte digitale… Le Porsche Design Acer Book RS sera disponible au mois de décembre à partir de 1 799 euros. On retrouvera également un pack premium comprenant l’ordinateur dans sa version i7, un sac de voyage et une souris créé pour l’occasion, au prix de 2 399 euros.