Comparateur d’assurance : les 3 points à vérifier avant d’en choisir un

Avant même de choisir son assurance, il convient de bien choisir son comparateur d’assurance. Voici les points à vérifier avant de choisir d’effectuer ses recherches avec l’un d’entre eux.

Vous devez souscrire une assurance pour votre habitation, automobile, moto ou même une mutuelle santé mais vous ne savez pas laquelle choisir ? Il est en effet très simple de se perdre dans la jungle d’assurances disponibles. Une simple recherche sur internet nous amène généralement à ouvrir de multiples onglets sans jamais vraiment savoir s’il s’agit d’assureurs sérieux et surtout si vous pourriez trouver moins cher ailleurs. Il s’agit donc ici de trouver le bon compromis entre un prix bas et l’assurance de bénéficier d’une bonne couverture. Pour cela, la meilleure solution reste d’utiliser les comparateurs d’assurances disponibles en ligne, mais là aussi, c’est souvent au petit bonheur la chance de tomber sur un site sérieux, fiable et à jour qui vous permettra vraiment de comparer les assurances avec vos critères. Avant même de songer à souscrire à une assurance d’une quelconque nature, il convient donc de bien choisir son comparateur d’assurance. Quels sont les 3 points à prendre en compte ?

Un comparateur à jour sur les offres

Afin d’avoir une bonne vue d’ensemble des assurances disponibles, il convient d’utiliser un comparateur d’assurance à jour, disposant des nouvelles formules disponibles, des offres de lancement et promotions ponctuelles afin de trouver les meilleurs prix. Certains comparateurs ne sont en effet pas forcément à jour, et vous pourriez avoir des surprises si vous souscrivez à une offre qui n’est plus disponible, ou tout simplement si les clauses d’une assurance ont changé. Le mieux, c’est d’opter pour un comparateur d’assurance qui affiche ses comparaisons en temps réel, afin d’avoir un oeil sur toute évolution de tarif dans le comparatif.

Un comparateur qui permet de renseigner ses critères

Choisir une assurance, ce n’est pas simplement souscrire à l’offre avec le prix le plus. En fonction de vos besoins en matière d’assurance habitation, ou alors d’assurance pour votre véhicule, animal de compagnie ou une mutuelle santé, divers critères s’appliquent en effet en fonction de votre situation personnel. Certains comparateurs proposeront alors des offres défiants toute concurrence mais qui ne correspondent absolument pas à votre situation.

Un comparateur d’assurance « géolocalisé »

En cas de sinistre ou pour une simple demande, il est parfois nécessaire d'avoir accès à une agence ou un conseiller physique auquel s'adresser près de chez soi pour faire jouer son assurance.