Netflix tire parti du contexte pandémique avec la série To The Lake

Simple coïncidence ou les créateurs russes de To The Lake disposent d’une boule de cristal ? Difficile à dire, étant donné que cette série, rachetée par Netflix qui vient de lancer sa version russe, raconte l’histoire d’un groupe de malheureux forcés de quitter Moscou suite à une pandémie qui a entraîné le chaos dans la capitale russe. Epidemya s’appuie sur un ouvrage russe paru en 2010 et sa diffusion en décembre 2019 a été rejoint par la réalité alors que la plupart des pays du monde réalisaient la dangerosité de la covid-19. Dans la fiction, les masques et le confinement ont été complètement inefficaces puisque les personnages principaux se retrouvent obligés de quitter la civilisation et de se diriger vers un lac isolé au nord de la Russie. Le succès de la série en Russie a amené Netflix à débourser 1,5 millions de dollars pour la proposer au reste du monde.

La série russe est diffusée depuis octobre 2020 sur Netflix US & France, et rencontre logiquement un franc succès. Le maestro de l’horreur Stephen King s’est même fendu d’un tweet dans lequel il vante la série, très représentative selon lui de la Russie à travers les paysages… et la vodka. Reste à savoir si la suite de la série va tenir compte de l’année 2020 que nous venons de vivre, même si nous n’avons heureusement pas atteint le niveau de désolation et de cataclysme dépeint dans la série.

3 more things to know about TO THE LAKE:

1. Think spaghetti western, only with snow and plague-infested killer Russians.

2. The cinematography is cool. Some stuff is filmed upside-down. Why? Dunno.

3. The kid is still a pain in the ass.

— Stephen King (@StephenKing) October 11, 2020