Vaonis présente son Vespera, un smart télescope accessible pour tous

La start-up Vaonis a récemment annoncé le lancement d’une version mini de Stellina, hybride connecté entre le télescope et l’appareil photo qui avait bousculé les codes de l’astronomie traditionnelle à sa création en 2018. Portant le nom de Vespera, soirée en latin, le nouveau produit est une version plus légère que son grand frère, accessible à un prix d’environ 1000 euros sur la plateforme de crowdfunding Kickstarter, pour une livraison prévue d’ici Noël 2021.

Depuis la crise sanitaire qui a secoué le monde entier, les ventes d’instruments astronomiques ne se sont jamais aussi bien portées. Et pour cause, entre obligations de rester chez soi et limitations des déplacements, désir de campagne et retour vers la nature, les individus n’ont jamais eu autant besoin de s’évader, en toute sécurité. Leur nouveau terrain de jeu ? Le ciel étoilé.

Vaonis, start-up française spécialisée dans la fabrication d’instruments astronomiques, en fait le constat : le nombre d’utilisations, de photos partagées et de commandes a plus que doublé depuis le début du confinement. La startup a donc dernièrement annoncé la création de son deuxième produit, une version miniaturisée de Stellina qui s’adresse à un plus public plus large encore, et qui se nomme Vespera.

Pesant moins de 5kg, le petit frère de Stellina affiche un prix plus accessible. Une véritable prouesse technique et industrielle au vu de sa technologie qui combine optique, électronique et mécanique de haute précision, ainsi que l’intelligence embarquée la plus pointue du marché. Alors que Stellina se positionne sur un segment haut-de-gamme, Vespera devrait trouver un public plus large. Petit mais puissant, il est utilisable par n’importe quel néophyte grâce à sa simplicité d’utilisation et son application mobile. Les utilisateurs pourront ainsi observer sur leurs écrans et en quelques minutes seulement les galaxies et nébuleuses cachées du ciel nocturne, puis partager les photos de leurs observations sur les réseaux sociaux. En plus d’être le plus petit smart télescope au monde, Vespera est le seul instrument à offrir une expérience partagée et interactive autour des étoiles, tout en respectant les précautions d’usage imposées par le Covid grâce à l’observation déportée sur écran.

Pour financer la chaîne de production de sa nouvelle création, Vaonis a décidé de passer pour la première fois par la célèbre plateforme de financement participatif Kickstarter. Les précommandes sont ouvertes depuis le 1er octobre jusqu’au 30 octobre 2020 à partir de 1000 euros. Les livraisons sont attendues l’année suivante, au moment des fêtes de Noël.

Caractéristiques complètes