Le Parlement européen doit se prononcer vendredi sur un amendement qui vise à interdire d’utiliser des noms de plats à base de viande pour désigner des produits végétariens

Proposer aux consommateurs des hamburgers végétariens ou des saucisses sans viande, est-ce une pratique commerciale trompeuse ? C’est en tout cas ce qu’affirme un amendement sur lequel le Parlement Européen va devoir voter ce vendredi. Comme le révèle BFMTV, les deux élus à l’origine de l’amendement font valoir que l’on utilise une dénomination renvoyant à un plat à base de viande pour désigner un produit qui n’en a que l’apparence. Même les fast-food, qui ne sont pas vraiment le lieu de prédilection des défenseurs de la cause animale, proposent des menus végétariens. C’est le cas de Burger King par exemple. Les industriels et restaurateurs ont toutefois très vite compris que les termes comme « hamburger » ou « jambon » avaient une très forte valeur marketing, et qu’ils avaient tout intérêt à les conserver, même pour désigner des produits sans viande. Si cette proposition passe au Parlement Européen, les restaurateurs ou distributeurs n’auraient tout simplement plus le droit d’appeler « hamburger végétarien » ou » saucisse » des produits qui n’ont pas la moindre trace de matière animale.

« Tubes à base de plantes »

Un changement qui ne plairait certainement pas au secteur alimentaire végétarien et végan, en plein essor. « Si cela passe, le secteur en plein essor des protéines végétales dans l’Union européenne pourrait être contraint de renommer ses hamburgers et saucisses avec des termes bizarres tels que « disques sans viande » et « tubes à base de plantes », note Elena Walden, du Good Food Institute, interrogée par BFMTV.

Certains de ces industriels voient dans cette démarche une défense des intérêts du lobbie de la viande. Les députés européens à l’origine de l’amendement affirment eux, vouloir protéger le droit du consommateur à savoir ce qu’il achète. D’ailleurs, une loi a déjà été votée en France en mai dernier concernant la « transparence de l’information sur les produits alimentaires » et empêchant ce genre de pratiques dans l’Hexagone. Le mot « hamburger » n’était pas concerné néanmoins, comme c’est le cas dans l’amendement des députés européens.

Les commerçants et restaurateurs vont devoir se creuser la tête pour trouver de nouveaux noms à leurs produits si cet amendement est voté. Parmi les hypothèses avancées, le « hamburger végétarien » pourrait devenir un « disque sans viande ». Pas sûr que la formule attire le regard sur un menu ou sur les panneaux d’un fast-food.