Samsung travaille sur un étrange smartphone à écran pop up flexible

Dans un brevet de Samsung rendu public récemment, on peut apercevoir un étonnant concept de smartphone à écran flexible et déboitable. Le but serait de créer une caisse de résonance entre l’écran et le châssis, et ainsi proposer une meilleure qualité sonore.

À l’heure où tous les smartphones tendent à se ressembler et ne se différencient plus que sur certains points précis, Samsung poursuit ses explorations afin de créer un nouveau form factor. Le constructeur sud-coréen n’en est pas à son coup d’essai, après avoir lancé deux gammes de smartphones pliants ; le Galaxy Fold (et sa dernière itération, le Galaxy Z Fold 2) qui n’est autre qu’une tablette capable de se replier en smartphone, et le Galaxy Z Flip, un smartphone qui se replie sur lui-même afin de gagner de la place dans la poche, à la manière d’un ancien téléphone à clapet. À ces deux concepts, Samsung pourrait y ajouter un troisième, comme la marque le décrit dans un récent brevet : un smartphone avec un écran flexible capable de sortir du châssis.

Comme on peut le constater dans ce brevet, ce smartphone présenterait l’étrange particularité de disposer d’un écran déboitable. La partie haute de l’appareil pourrait se détacher du châssis et venir s’avancer vers l’avant, créant ainsi une caisse de résonance dans le but d’améliorer drastiquement la qualité sonore et son volume. Pour permettre à une partie seulement de l’écran de se détacher du châssis, Samsung mettrait en pratique sa solution d’écran flexible, mais à une moindre échelle. La pliure ne serait ici que très peu prononcée. Si l’intérêt d’un tel produit semble peu évident à cerner sur le papier, LetsGoDigital nous offre une première vision concrète de ce smartphone grâce à un premier rendu que voici.

Reste à savoir si ce principe permettrait réellement d’obtenir un si bon son que cela et surtout si cet usage justifiera l’utilisation d’une dalle flexible, encore bien onéreuse et présentant de nombreux compromis face à du verre. Par ailleurs, rien ne nous dit que Samsung envisage bel et bien de proposer un tel smartphone à l’avenir, tandis que de nombreux brevets finissent chaque année aux oubliettes. En revanche, on note sur ce concept de LetsGoDigital que Samsung envisagerait de proposer des smartphones aux bords droits, à l’image du dernier iPhone 12 d’Apple. Si l’idée d’un écran déboitable pourrait avoir du mal à s’imposer, nul doute que ce type de châssis aux bords droits puisse quant à lui revenir à la mode dans le monde du smartphone d’ici les années à venir.