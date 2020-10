Windows 10 : la nouvelle mise à jour rafraîchit l’OS de Microsoft

Dans les prochaines semaines, Microsoft va déployer une nouvelle mise à jour sur Windows 10. La firme de Redmond veut, cette fois-ci, prendre toutes les précautions pour qu’elle ne pose aucun soucis technique.

Télétravailleurs sous Windows 10, n’ayez crainte : la nouvelle mise à jour d’automne 2020 ne va pas bouleverser votre façon de fonctionner. Microsoft démarre actuellement le déploiement d’une mise à jour essentiellement cosmétique et ergonomique. La première modification qu’elle apporte est l’adoption très subtile d’un nouveau design pour le menu de démarrage. Celui-ci va dire adieu au fond noir traditionnel pour adopter plus de transparence. Les applications listées ne seront plus comprises dans des carrés bleus, ce qui devrait aider à mieux les différencier. Parmi les autres modifications, on retrouve aussi une nouvelle mouture de l’indispensable menu Alt+Tab. Celui-ci ne considérera plus seulement les applications actives : lorsque Microsoft Edge en fait partie et compte plusieurs onglets d’ouvert, la fonction Alt+Tab les prendra en compte et permettra de passer de l’un à l’autre. Si cette nouvelle méthode vous perturbe, elle pourra être désactivée.

La nouvelle mise à jour d’octobre ajoute aussi le logo des applications concernées par les notifications reçues sur le bureau, là encore pour améliorer la lecture. Par ailleurs, pour les gamers, Windows 10 va (enfin) leur donner accès au paramétrage du taux de rafraîchissement de leur écran, depuis le système d’exploitation lui-même. Pour cela, une fois la mise à jour téléchargée et installée, il suffira de se rendre dans « Paramètres », puis « Système », « Affichage » et enfin cliquer sur « Paramètres d’affichage avancés. » En outre, pour éviter les nombreux problèmes entraînées par de multiples mises à jour durant le confinement au printemps, Microsoft promet de déployer celle-ci le plus progressivement possible afin d’offrir le plus de garanties de sécurité aux utilisateurs de Windows 10.« Nous allons limiter la disponibilité de cette mise à jour dans les prochaines semaines : elle ne sera donc pas accessible à tous dès aujourd’hui afin d’assurer un téléchargement fiable au plus grand nombre, explique Microsoft dans un communiqué relayé par The Verge. Certains appareils pourraient présenter un problème de compatibilité et nous préférons être sûrs qu’ils seront en mesure d’accepter la mise à jour avant de les forcer à la télécharger. »