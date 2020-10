Windows 10 va prochainement permettre à ses utilisateurs de modifier très facilement le taux de rafraîchissement de leur écran, via un simple tour dans les paramètres.

Alors qu’on en parlait très peu il y a de cela quelques années, le taux de rafraîchissement d’un écran est aujourd’hui devenue une caractéristique très regardée, popularisée, notamment, par les smartphones actuels qui rivalisent entre eux pour proposer l’écran le plus fluide possible, à 90 Hz, 120 Hz, voire même 144 Hz. Néanmoins, des moniteurs avec de tels taux de rafraîchissement existent depuis bien longtemps dans le monde des ordinateurs. On retrouve même des écrans capables de monter jusqu’à 360 Hz, lesquels sont particulièrement plébiscités des gamers les plus exigeants.

Mais maintenant que cette technologie s’est démocratisée grâce aux smartphones, ces écrans ne sont plus l’apanage des joueurs qui ont besoin de la plus grande fluidité possible pour gagner en compétitivité, et profitent à tout un chacun même dans le cadre d’une simple navigation sur le web. C’est donc pour s’adapter à ces nouveaux utilisateurs se mettant à adopter des taux de rafraîchissement élevés que Windows se met à jour. Dans la build 20236 du programme Windows Insider, le système d’exploitation se dote d’un nouveau paramètre facilement accessible pour changer le taux de rafraîchissement, alors qu’il était auparavant nécessaire d’aller fouiller aux confins du système pour le dénicher.

Ce n’est d’ailleurs pas la seule nouveauté introduite par cette future version de Windows 10. On devrait également y retrouver des ajouts en ce qui concerne l’interface de recherche. Celle-ci affiche dorénavant un historique des quatre derniers choix de l’utilisateur, avec une croix pour les effacer rapidement. On retrouve, enfin, diverses corrections de bugs. Cette nouvelle version de l’OS de Microsoft devrait être progressivement déployée sur les ordinateurs équipés de Windows 10 version 1903 ou plus récente.