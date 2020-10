La nouvelle IA de Photoshop peut modifier l’âge et l’expression d’un visage

Déployée sur Photoshop CC, la nouvelle intelligence artificielle imaginée par Adobe permet désormais de modifier l’âge ou encore l’expression d’un visage en seulement quelques secondes.

Adobe a dévoilé aujourd’hui la nouvelle mise à jour 22.0 de son logiciel d’édition d’images Photoshop CC. Cette nouvelle mouture apporte avec elle les traditionnelles corrections de bug, mais aussi plusieurs outils basés sur l’intelligence artificielle. On retrouve ainsi un outil capable de modifier le ciel d’une photo pour le transformer en parfait coucher de soleil, mais aussi une suite de fonctionnalités baptisée “Neural Filters”, et qui permettent notamment de modifier les expressions faciales ou l’âge d’un portrait photo en seulement quelques clics.

Dans une vidéo partagée par Adobe (ci-dessous), on découvre ainsi que les « neural filters » permettent d’ajuster l’expression faciale d’un visage, grâce à des curseurs capables d’amplifier ou au contraire d’atténuer certains traits, comme la colère, la joie ou encore la surprise. “Nous pouvons désormais affirmer que Photoshop est le logiciel utilisant l’intelligence artificielle le plus avancé au monde. Nous prenons des images et nous créons des choses qui n’existaient pas avant”, explique Maria Yap, vice-présidente de l’imagerie numérique chez Adobe à nos confrères de The Verge. Grâce au machine learning, le processus de transformation d’image s’opère quasiment instantanément, révèle ainsi le média américain après avoir pu tester une version démo de la mise à jour. En plus de modifier l’âge ou l’expression d’un visage, Photoshop proposera aussi bientôt d’utiliser l’IA pour coloriser une photo en noir et blanc de manière automatique, en se basant sur plusieurs milliers de clichés plus ou moins similaires présents dans sa base de données. Le logiciel permettra également de modifier la source lumineuse d’une photo directement en postproduction. À l’avenir, Adobe a également prévu d’intégrer à son outil « neural filters », la possibilité de transformer une photo en dessin (et vice-versa) ou en caricature, et de réduire le grain présent sur une photo ancienne ou de mauvaise qualité.