Un moteur de recherche visuelle chez Castorama

Avec le confinement et les mesures de restriction des déplacements, l’horizon de bon nombre de Français s’est restreint à la maison. Pourquoi ne pas en profiter pour embellir son lieu de vie ?

La déco, déjà très appréciée des Français, a vu sa cote grimper en flèche depuis le printemps en raison des mesures prises pour enrayer la propagation du coronavirus (en pleine recrudescence actuellement). Pour mieux vivre chez soi, la solution c’est d’embellir la maison ! Les enseignes dédiées y ont vu une opportunité commerciale et sont aux petits soins avec les consommateurs qui redécouvrent les plaisirs de rester chez soi.

Rechercher une déco et l’acheter

C’est le cas de Castorama qui a annoncé cette semaine un moteur de recherche visuelle. Développé en partenariat avec la start-up Syte, ce nouveau service permet de prendre en photo un objet ou de sélectionner une image déjà présente dans la bibliothèque du smartphone ou de l’ordinateur. Le site de Castorama va ensuite faire tout son possible pour proposer à l’utilisateur le même produit, ou des produits équivalents.

Ce moteur va rechercher des meubles, des objets décoratifs et même des peintures. Bien sûr, il est ensuite possible d’acheter les produits proposés par le service. De quoi stimuler des ventes en ligne qui ont le vent en poupe : leurs ventes ont en effet progressé de 202 % durant le premier semestre ! Visiblement, les Français ont décidé de reprendre possession de leurs maisons pour les rendre plus agréables à vivre au quotidien.

« L’ajout du moteur de recherche visuelle est un pas de plus dans le déploiement de notre stratégie digitale pour lequel la crise du covid-19 a été un test grandeur nature, mais aussi un formidable accélérateur », confirme Romain Roulleau, directeur marketing du groupe.

Castorama n’est pas la seule enseigne d’ameublement à miser sur le numérique. Ikea s’est lancé à fond avec son catalogue en ligne et sous forme d’application, et aussi avec ses outils de réalité augmentée.