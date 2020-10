Le jeu Among Us victime d’un hacker surprenant

Depuis plusieurs jours, le titre Among Us est squatté par un hacker récalcitrant qui harcèle les joueurs de messages et les expulse des parties. Celui-ci fait la promotion de sa chaîne YouTube tout en affichant subtilement des messages appelant à voter pour Donald Trump.

Le titre multijoueur Among Us est actuellement sous le coup d’un hack assez surprenant. Un pirate – visiblement supporter de Donald Trump – vient de prendre d’assaut le titre d’InnerSloth à l’aide de bots malveillants. Ceux-ci s’introduisent dans des salons multijoueurs et harcèlent les joueurs de différents messages avant de les déconnecter. Le premier de ces messages incessants appelle les joueurs présents dans une partie à aller s’abonner à la chaîne YouTube du hacker sous peine de voir leurs appareils être mis hors d’usage. Le hacker fait également la promotion d’un compte discord avec la mention « Trump 2020 ». Sur Reddit, les témoignages de joueurs se multiplient, jusqu’à alerter InnerSloth. Alors que ce hack entrave bien des parties, le studio InnerSloth a indiqué travailler d’arrache-pied pour expulser ce hacker de son titre. En attendant, le studio appelle ses joueurs à privilégier les parties privées et seulement avec des personnes de confiance.

Reminder!! Please play private games or with people that you trust!!! We're doing what we can!! — InnerSloth (@InnerslothDevs) October 23, 2020

Si jamais vous êtes vous-même confronté à ce hacker sur Among Us, n’ayez crainte, puisqu’il se pourrait qu’il ne soit là que pour bénéficier d’un coup de publicité. C’est en tout cas ce qu’indiquent nos confrères de chez Eurogamer qui ont pu prendre contact avec le hacker. Celui-ci a néanmoins indiqué à Kotaku que son but était plutôt de créer un jeu de piste pour les joueurs d’Among Us. Mais tant que les motivations du hacker ne sont pas clairement établies, on ne saurait trop vous conseiller d’être prudent durant vos parties. Reste à savoir si cette publicité très invasive au profit du camp de Donald Trump lui sera réellement bénéfique. Pour rappel, l’élection américaine qui oppose l’actuel locataire de la Maison Blanche à Joe Biden aura lieu d’ici une grosse semaine, le mardi 3 novembre prochain.