OnePlus Nord N10 5G et Nord N100 : les deux modèles sont officiels

La ligne Nord de OnePlus accueille deux nouveaux modèles : les OnePlus Nord N10 5G et OnePlus Nord N100.

Des leaks nous en avaient donné un aperçu, cette fois ça y est, le OnePlus Nord N10 5G et le OnePlus Nord N100 sont officiels. Ils rejoignent bien entendu la ligne Nord de OnePlus.

Comme prévu, c’est le OnePlus Nord N10 5G qui a la fiche technique la plus intéressante. Commercialisé 349 €, il propose pour ce prix, un écran FHD+ de 6.5″ avec un taux de rafraîchissement de 90Hz qui devrait rendre les longues sessions de scrolling plus confortables. Côté autonomie, on retrouve une batterie de 4300 mAh et la technologie de charge rapide Warp Charge 30T. A l’arrière du téléphone, le téléphone propose un bloc quad camera composé d’un objectif principal de 64 MP, d’un objectif ultra-large de 119° et d’objectifs macro et monochromes. A l’avant c’est une caméra de 16 MP qui se chargera des selfie et des appels vidéos. Sous le capot, on retrouve un Snapdragon 690, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage (extensible jusqu’à 512 Go).

Le OnePlus Nord N100 est vendu à un prix plus doux : 199 €. Il dispose d’un écran de 6,52″, d’une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide 18 W. Aux manettes, on retrouve un Snapdragon 460 avec 4 Go et 64 Go de stockage (extensible va microSD). Côté photo, on dispose ici d’un capteur principal de 13 MP avec un objectif bokeh pour les portraits et un objectif macro.

Les deux téléphones tournent sous OxygenOS10.5 et seront disponibles en France sur le site de OnePlus, Amazon et la Fnac mi-novembre.